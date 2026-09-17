Persija Hadapi Java United Tanpa Penonton, Shin Tae-yong Tak Risau

JawaPos.com - Persija Jakarta tidak mempermasalahkan perpindahan venue saat menjamu Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027. Shin Tae-yong memastikan perubahan dari Jakarta ke Bali, termasuk laga tanpa penonton, tidak mengganggu persiapan Macan Kemayoran.

Persija akan menghadapi Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB. Sebelumnya, laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta sebagai pertandingan kandang Persija.

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sedang dipersiapkan untuk gelaran FIFA ASEAN Cup yang berlangsung pada akhir September. Sementara itu, Jakarta International Stadium (JIS) juga dipersiapkan untuk menggelar konser The Weeknd pada akhir September.

Kondisi tersebut membuat Persija harus memilih stadion alternatif untuk menjamu Java United. Tidak hanya berpindah venue, pertandingan ini juga dipastikan berlangsung tanpa kehadiran penonton.

Namun, situasi tersebut tidak mengubah persiapan Persija. Shin Tae-yong menyebut tim tetap menjalankan persiapan sesuai dengan program yang telah dibuat.

“Persiapan dilakukan secara normal sesuai dengan rencana dan jadwal yang biasa dijalankan oleh tim,” ujar Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Perpindahan stadion kali ini juga belum membuat Persija terkena sanksi dari operator kompetisi. Berdasarkan regulasi Super League 2026/2027, klub diperbolehkan menggunakan stadion alternatif maksimal empat kali dalam satu musim dengan alasan yang telah diatur.

"Penggunaan Stadion alternatif terdaftar hanya diizinkan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) musim kompetisi dengan alasan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (7) huruf a, b dan c Pasal ini," bunyi poin delapan Pasal 33 Regulasi Kompetisi Super League 2026/2027.

Regulasi tersebut juga mengatur konsekuensi apabila klub melampaui ketentuan penggunaan stadion alternatif.