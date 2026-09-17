Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 17 September 2026 | 19.18 WIB

Shin Tae-yong Waspadai Java United, Gustavo Almeida Jadi Sorotan

Shin Tae-yong mewaspadai Java United jelang Persija Jakarta bertanding di Bali. Gustavo Almeida (kanan) menjadi salah satu pemain yang disorot. (Dok. Java United) - Image

Shin Tae-yong mewaspadai Java United jelang Persija Jakarta bertanding di Bali. Gustavo Almeida (kanan) menjadi salah satu pemain yang disorot. (Dok. Java United)

JawaPos.com - Persija Jakarta mendapat peringatan dari Shin Tae-yong jelang menghadapi Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027. Pelatih asal Korea Selatan itu secara khusus mewaspadai Gustavo Almeida yang pernah menjadi bagian dari Persija.

Persija Jakarta akan menjamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB. Macan Kemayoran terpaksa memainkan laga kandang di luar Jakarta karena tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Jakarta International Stadium (JIS).

Shin Tae-yong menilai Java United bukan lawan yang mudah dikalahkan. Selain permainan kolektif, ia menyoroti Gustavo Almeida yang dinilai bisa memberikan ancaman bagi lini pertahanan Persija.

Java United secara keseluruhan para pemainnya banyak berlari dan bekerja keras. Lalu ada Gustavo yang dulu pernah bersama tim kita, dan dia tampil bagus di sana,” kata Shin Tae-yong, dikutip JawaPos.com Kamis (17/9/2026).

Karena itu, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya tetap fokus sepanjang pertandingan. Menurutnya, Persija memiliki peluang meraih hasil positif apabila mampu bermain maksimal dan tidak lengah.

“Asal kami tidak lengah dan melakukan yang terbaik, saya pikir hasil yang baik akan didapat,” terang eks pelatih Timnas Indonesia tersebut.

Persija datang ke Bali dengan kepercayaan diri tinggi. Macan Kemayoran belum terkalahkan dalam dua laga awal musim ini setelah meraih kemenangan atas Borneo FC dengan skor 1-0 dan Persib Bandung 2-1.

Shin Tae-yong menilai dua kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Persija untuk menjalani kompetisi musim ini.

"Ini adalah hasil yang sangat luar biasa. Saya pikir ini akan sangat membantu dalam mengarungi liga ke depannya. Kami telah menjalani pertandingan-pertandingan yang sangat penting dengan baik," ujar Shin Tae-yong.

Di sisi lain, Java United belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal. Laskar Kepodang Emas bermain imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC sebelum menelan kekalahan dramatis 2-3 dari Persita Tangerang.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persija Tetap Percaya Diri Hadapi Java United di Gianyar Bali - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Tetap Percaya Diri Hadapi Java United di Gianyar Bali

Kamis, 17 September 2026 | 07.32 WIB

Persija Jakarta Hadapi Java United di Bali, Tampil Tanpa Penonton - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Hadapi Java United di Bali, Tampil Tanpa Penonton

Rabu, 16 September 2026 | 18.05 WIB

Terusir dari SUGBK, Persija Jakarta Jamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta - Image
Sepak Bola Indonesia

Terusir dari SUGBK, Persija Jakarta Jamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta

Rabu, 16 September 2026 | 06.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore