Shin Tae-yong Waspadai Java United, Gustavo Almeida Jadi Sorotan

JawaPos.com - Persija Jakarta mendapat peringatan dari Shin Tae-yong jelang menghadapi Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027. Pelatih asal Korea Selatan itu secara khusus mewaspadai Gustavo Almeida yang pernah menjadi bagian dari Persija.

Persija Jakarta akan menjamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB. Macan Kemayoran terpaksa memainkan laga kandang di luar Jakarta karena tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Jakarta International Stadium (JIS).

Shin Tae-yong menilai Java United bukan lawan yang mudah dikalahkan. Selain permainan kolektif, ia menyoroti Gustavo Almeida yang dinilai bisa memberikan ancaman bagi lini pertahanan Persija.

“Java United secara keseluruhan para pemainnya banyak berlari dan bekerja keras. Lalu ada Gustavo yang dulu pernah bersama tim kita, dan dia tampil bagus di sana,” kata Shin Tae-yong, dikutip JawaPos.com Kamis (17/9/2026).

Karena itu, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya tetap fokus sepanjang pertandingan. Menurutnya, Persija memiliki peluang meraih hasil positif apabila mampu bermain maksimal dan tidak lengah.

“Asal kami tidak lengah dan melakukan yang terbaik, saya pikir hasil yang baik akan didapat,” terang eks pelatih Timnas Indonesia tersebut.

Persija datang ke Bali dengan kepercayaan diri tinggi. Macan Kemayoran belum terkalahkan dalam dua laga awal musim ini setelah meraih kemenangan atas Borneo FC dengan skor 1-0 dan Persib Bandung 2-1.

Shin Tae-yong menilai dua kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Persija untuk menjalani kompetisi musim ini.

"Ini adalah hasil yang sangat luar biasa. Saya pikir ini akan sangat membantu dalam mengarungi liga ke depannya. Kami telah menjalani pertandingan-pertandingan yang sangat penting dengan baik," ujar Shin Tae-yong.