Prediksi Skor Persija Jakarta vs Java United: Macan Kemayoran Bisa Lanjutkan Tren Positif

JawaPos.com - Persija Jakarta membidik kemenangan ketiga secara beruntun saat menghadapi Java United pada pekan ketiga Super League 2026/27. Dengan performa positif dalam dua laga awal, Macan Kemayoran berpeluang kembali meraih tiga poin meski harus menjalani laga kandang di Bali.

Persija akan menghadapi Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB. Perpindahan lokasi pertandingan dari Jakarta ke Bali tidak mengubah persiapan tim asuhan Shin Tae-yong.

Dikutip dari laman resmi Persija, Kamis, Shin memastikan program latihan Rizky Ridho dan kawan-kawan tetap berjalan sesuai rencana.

“Persiapan dilakukan secara normal sesuai dengan rencana dan jadwal yang biasa dijalankan oleh tim,” kata Shin.

Absennya Jakmania di Stadion Kapten I Wayan Dipta juga tidak mengurangi fokus Persija. Macan Kemayoran tetap membawa target kemenangan untuk mempertahankan momentum positif pada awal musim.

Persija mengawali Super League 2026/27 dengan kemenangan 1-0 atas Borneo FC di laga tandang. Setelah itu, Persija kembali meraih tiga poin setelah mengalahkan Persib dengan skor 2-1.

Dua kemenangan tersebut membuat Persija mengoleksi enam poin dan berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Persija hanya kalah selisih posisi dari Bali United dan Madura United yang juga mengumpulkan enam poin.

Java United Belum Menang Di sisi lain, Java United belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan pertama Super League 2026/27.

Java United mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC. Pada pertandingan berikutnya, mereka harus mengakui keunggulan Persita Tangerang dengan skor 2-3.