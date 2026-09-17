Persija Dapat Kabar Baik, Shin Tae-yong Siapkan Skuad Terbaik Lawan Java United

JawaPos.com - Persija Jakarta mendapat kabar positif jelang menghadapi Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027. Shin Tae-yong menyebut sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera mulai pulih sehingga Macan Kemayoran bisa menurunkan skuad yang lebih baik.

Persija Jakarta akan menghadapi Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9/2026). Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Macan Kemayoran untuk melanjutkan tren positif setelah meraih dua kemenangan beruntun.

“Saya pikir, kami akan bisa menurunkan skuad yang lebih baik daripada saat pertandingan melawan (Persib) Bandung,” ujar Shin Tae-yong dalam keterangan resmi Persija, dikutip JawaPos.com Kamis (17/9).

Persija sebelumnya mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0 dan Persib Bandung 2-1. Dua kemenangan tersebut diraih ketika kondisi skuad belum sepenuhnya lengkap karena sejumlah pemain mengalami cedera.

Dony Tri Pamungkas, Kwon Chang-hoon, Shayne Pattynama, hingga Andritany Ardhiyasa merupakan beberapa pemain yang disebut sempat mengalami cedera.

Kini, kondisi sejumlah pemain mulai membaik. Shin Tae-yong pun memiliki opsi lebih banyak dalam menyiapkan komposisi tim untuk menghadapi Java United.

Meski begitu, Persija tidak boleh lengah. Java United memang belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal setelah bermain imbang 1-1 melawan Garudayaksa FC dan kalah dramatis 2-3 dari Persita Tangerang.

Shin Tae-yong bahkan memberikan perhatian khusus kepada Gustavo Almeida. Penyerang tersebut pernah menjadi bagian dari Persija dan kini menjadi salah satu pemain yang diwaspadai saat memperkuat Java United.

“Java United secara keseluruhan para pemainnya banyak berlari dan bekerja keras. Lalu ada Gustavo yang dulu pernah bersama tim kita, dan dia tampil bagus di sana,” ujar Shin Tae-yong.