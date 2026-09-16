Carlo Armiento Debut di Garudayaksa, Langsung Fokus Hadapi Persebaya

JawaPos.com - Carlo Armiento akhirnya mencatatkan penampilan perdana bersama Garudayaksa FC di kompetisi resmi Super League 2026/2027. Winger asal Australia itu tampil saat Garudayaksa menjamu Persik Kediri di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9).

Debut Armiento menjadi momen penting setelah resmi bergabung dengan Garudayaksa FC. Namun, penampilan perdananya di kompetisi sepak bola Indonesia harus berakhir dengan kekalahan setelah Garudayaksa takluk 0-2 dari Persik.

Dua gol Persik dicetak Jose Enrique Rodriguez pada menit ke-11 dan ke-75. Hasil tersebut membuat Garudayaksa gagal meraih kemenangan dalam laga kandang pertamanya di Super League musim ini.

Meski hasil pertandingan tidak sesuai harapan, Armiento tetap melihat debut tersebut sebagai pengalaman penting dalam perjalanan barunya di Indonesia.

Pemain bernomor punggung 17 itu juga mengaku bangga akhirnya bisa tampil secara resmi di Super League bersama Garudayaksa. Ia memilih segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya.

“Bangga bisa melakoni debut saya di kompetisi Super League. Fokus saya sekarang beralih ke minggu depan ke laga berikutnya,” tulis Armiento melalui unggahan Instagram pribadinya.

Laga berikutnya akan mempertemukan Garudayaksa dengan Persebaya Surabaya. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Armiento dan rekan-rekannya untuk merespons kekalahan dari Persik.

Armiento berharap tim melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah hasil pertandingan sebelumnya. Perbaikan diperlukan di seluruh lini agar Garudayaksa dapat tampil lebih solid pada pertandingan berikutnya.

Garudayaksa memang masih mencari kemenangan setelah menjalani dua pertandingan awal Super League 2026/2027. Sebelum kalah dari Persik, tim asuhan Milos Joksic bermain imbang 1-1 melawan Java United FC pada laga pembuka.