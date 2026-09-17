Derbi Jatim Panas! Pelatih Persik Bongkar Gaya Baru Arema FC

JawaPos.com - Persik Kediri bersiap menghadapi Arema FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Kedua tim akan bertemu dalam Derbi Jatim yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9).

Jelang pertandingan tersebut, pelatih Persik Kediri Marcos Reina mulai memetakan kekuatan yang dimiliki Singo Edan. Pelatih asal Spanyol itu melihat Arema FC masih dihuni sejumlah pemain yang sudah mereka hadapi pada musim sebelumnya.

Namun, Marcos Reina menilai ada perubahan dalam cara Arema FC memainkan pertandingan. Salah satu hal yang paling mendapat perhatian adalah pola serangan tim asuhan Marcos Santos.

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Menurut pengamatan Marcos Reina, Arema FC tidak lagi mengandalkan striker tengah murni dengan karakter nomor sembilan seperti musim lalu. Saat itu, Singo Edan masih memiliki Dalberto Luan Duran dan Joel Vinicius di lini depan.

Kini, pergerakan pemain Arema FC dinilai lebih dinamis. Pemain dari lini tengah hingga sektor sayap bisa terlibat dalam membangun serangan dan tidak terpaku pada satu posisi.

“Saat ini mereka tidak bermain memakai striker murni nomor sembilan. Ini berbeda dari musim lalu waktu masih ada Dalberto atau Joel Vinicius,” kata Marcos Reina.

Ia menyebut beberapa pemain Arema FC yang perlu mendapat perhatian Persik Kediri. Di antaranya Jhon Alfaridzi, Careca, Gustavo Franca, dan Marcos Vinicius.

Perubahan tersebut membuat serangan Arema FC menjadi lebih cair. Pemain depan bisa bertukar posisi sehingga memberikan variasi dalam membongkar pertahanan lawan.