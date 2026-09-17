Derbi Jatim Panas! Pelatih Persik Bongkar Gaya Baru Arema FC

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina meminta timnya tampil maksimal saat menghadapi Arema FC. (Persik)
JawaPos.com - Persik Kediri bersiap menghadapi Arema FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Kedua tim akan bertemu dalam Derbi Jatim yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9).
Jelang pertandingan tersebut, pelatih Persik Kediri Marcos Reina mulai memetakan kekuatan yang dimiliki Singo Edan. Pelatih asal Spanyol itu melihat Arema FC masih dihuni sejumlah pemain yang sudah mereka hadapi pada musim sebelumnya.
Namun, Marcos Reina menilai ada perubahan dalam cara Arema FC memainkan pertandingan. Salah satu hal yang paling mendapat perhatian adalah pola serangan tim asuhan Marcos Santos.
Menurut pengamatan Marcos Reina, Arema FC tidak lagi mengandalkan striker tengah murni dengan karakter nomor sembilan seperti musim lalu. Saat itu, Singo Edan masih memiliki Dalberto Luan Duran dan Joel Vinicius di lini depan.
Kini, pergerakan pemain Arema FC dinilai lebih dinamis. Pemain dari lini tengah hingga sektor sayap bisa terlibat dalam membangun serangan dan tidak terpaku pada satu posisi.
“Saat ini mereka tidak bermain memakai striker murni nomor sembilan. Ini berbeda dari musim lalu waktu masih ada Dalberto atau Joel Vinicius,” kata Marcos Reina.
Ia menyebut beberapa pemain Arema FC yang perlu mendapat perhatian Persik Kediri. Di antaranya Jhon Alfaridzi, Careca, Gustavo Franca, dan Marcos Vinicius.
Perubahan tersebut membuat serangan Arema FC menjadi lebih cair. Pemain depan bisa bertukar posisi sehingga memberikan variasi dalam membongkar pertahanan lawan.
Meski melihat adanya perubahan, Marcos Reina mengaku Persik Kediri sudah memiliki gambaran untuk menghadapi permainan Arema FC.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022