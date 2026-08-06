Dewa United Perkenalkan Denilson Junior, Striker asal Brasil Siap Tebar Ancaman!

JawaPos.com - Dewa United Banten FC resmi memperkenalkan penyerang anyar asal Brasil, Denilson Junior, sebagai bagian dari skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kehadiran striker berusia 31 tahun itu diharapkan mampu menambah ketajaman lini depan sekaligus membantu Banten Warriors bersaing di papan atas musim ini.

Denilson datang ke Indonesia dengan modal yang cukup menjanjikan. Sebelum bergabung dengan Dewa United, ia memperkuat klub Thailand, Ratchaburi FC. Bersama tim tersebut, Denilson tampil dalam 38 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil mencetak 21 gol.

Catatan tersebut menjadi salah satu alasan Dewa United mendatangkannya. Manajemen klub berharap produktivitas sang penyerang bisa berlanjut di Liga Indonesia dan memberikan kontribusi besar sepanjang musim.

Saat diperkenalkan di Dewa United Arena, Tangerang, Kamis (6/8/2026), Denilson mengungkapkan bahwa keputusan bergabung dengan Dewa United bukan semata karena kesempatan bermain di Indonesia.

Menurutnya, keseriusan klub dalam membangun tim menjadi faktor utama yang membuatnya menerima tawaran tersebut.

Ia melihat Dewa United memiliki proyek yang jelas, mulai dari proses perekrutan pemain hingga target yang ingin dicapai pada musim baru. Hal itu membuatnya yakin klub memiliki ambisi besar untuk bersaing dan meraih prestasi.

Sebagai seorang penyerang, Denilson juga ingin memberikan kontribusi lebih dari sekadar mencetak gol. Ia bertekad menunjukkan semangat juang, agresivitas, serta kerja keras di setiap pertandingan demi membantu tim meraih hasil terbaik.