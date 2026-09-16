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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 17.42 WIB

Prediksi Skor Borneo FC vs Dewa United: Pesut Etam Menang Tipis?

Borneo FC dan Dewa United sama-sama membidik hasil maksimal pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Segiri, Pesut Etam diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis. (Dok. BFC) - Image

Borneo FC dan Dewa United sama-sama membidik hasil maksimal pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Segiri, Pesut Etam diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis. (Dok. BFC)

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda akan menjamu Dewa United Banten FC pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9) sore. Duel ini berpotensi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membidik poin maksimal.

Dewa United datang dengan persiapan singkat setelah menjalani pertandingan sebelumnya. Namun, kiper Sonny Stevens memastikan kondisi tim tetap siap dan seluruh pemain langsung mengalihkan fokus ke laga tandang tersebut.

“Ya, kami menjalani persiapan yang bagus. Seperti yang disampaikan pelatih, kami memiliki waktu satu hari untuk pemulihan dari laga sebelumnya, dan setelah itu fokus kami langsung tertuju ke pertandingan melawan Borneo FC,” ujar Sonny Stevens dalam konferensi pers jelang pertandingan dikutip dari iLeague.

Borneo FC memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Selain faktor kandang, Pesut Etam juga disebut Sonny sebagai tim yang terorganisasi dan memiliki banyak pemain berkualitas.

“Kami tahu mereka adalah tim yang sangat terorganisasi, tim yang bagus dengan banyak pemain berkualitas,” katanya.

Kondisi tersebut membuat Dewa United harus menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Sonny menilai timnya tetap memiliki peluang mendapatkan hasil positif apabila mampu memanfaatkan celah dalam permainan Borneo FC.

“Jadi ya, sekarang tergantung pada kami sendiri untuk memanfaatkan celah atau kelemahan kecil yang mereka miliki dan memenangkan pertandingan besok,” tegas Sonny.

Dewa United diperkirakan tidak akan hanya mengandalkan permainan bertahan. Banten Warriors memiliki peluang untuk memberikan tekanan melalui serangan balik sekaligus memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan tuan rumah.

Di sisi lain, Borneo FC diprediksi akan lebih nyaman mengembangkan permainan karena tampil di kandang. Dukungan suporter dapat menjadi faktor tambahan bagi Pesut Etam untuk mengambil inisiatif sejak awal pertandingan.

Pertandingan ini juga berpotensi ditentukan oleh efektivitas kedua tim dalam memanfaatkan peluang. Dewa United harus mampu menjaga pertahanan sekaligus memaksimalkan kesempatan yang didapat jika ingin membawa pulang poin dari Samarinda.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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