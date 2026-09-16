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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 12.23 WIB

Prediksi Skor Borneo FC vs Dewa United: Pesut Etam Ingin Lanjutkan Tren Positif di BRI Super League

Latihan tim Borneo FC, bersiap menghadapi Dewa United di super league. (Istimewa) - Image

Latihan tim Borneo FC, bersiap menghadapi Dewa United di super league. (Istimewa)

JawaPos.com - Borneo FC akan menjamu Dewa United pada pekan ketiga BRI Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9) mulai pukul 15.30 WIB.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali mengamankan poin penting.

Borneo FC datang dengan modal kemenangan atas Persijap Jepara, sedangkan Dewa United membawa hasil imbang dari pertandingan menghadapi Bhayangkara FC.

Borneo FC mengawali kompetisi dengan hasil kurang ideal setelah kalah tipis 0-1 dari Persija Jakarta di pekan pertama.

Namun, Pesut Etam mampu segera merespons hasil tersebut dengan kemenangan 1-0 saat bertandang ke markas Persijap pada pekan berikutnya.

Gol tunggal dalam pertandingan tersebut membuat Borneo FC membawa pulang tiga poin dari Jepara.

Hasil itu sekaligus menjadi modal penting sebelum mereka kembali bermain di hadapan pendukung sendiri.

Meski berhasil menang, Borneo FC masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, salah satunya berkaitan dengan efektivitas penyelesaian akhir.

Pada pertandingan melawan Persijap, Borneo FC melepaskan 17 tembakan, tetapi hanya satu yang berhasil dikonversi menjadi gol.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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