Borneo FC Wajib Waspada, Pelatih Dewa United Optimistis Curi Poin

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda akan menjamu Dewa United Banten FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9). Duel ini menjadi ujian bagi Dewa United yang datang dengan persiapan singkat akibat padatnya jadwal kompetisi.

Meski demikian, pelatih Dewa United Osmar Loss memastikan timnya siap menghadapi tuan rumah. Pelatih asal Brasil itu menilai para pemain sudah memahami konsep permainan yang akan diterapkan.

“Persiapan kami berjalan baik. Tentu saja, ketika kami mulai menghadapi jadwal yang padat, persiapannya tidak sepenuhnya sempurna, maksud saya dari segi waktu,” kata Osmar Loss dikutip dari iLeague.

Keterbatasan waktu tidak membuat Dewa United kehilangan fokus. Osmar mengaku sudah menyampaikan ide-ide utama permainan kepada para pemain sebagai bekal menghadapi Borneo FC.

“Kami bisa membagikan ide-ide utama kepada para pemain yang kami yakini akan membantu di pertandingan besok,” lanjutnya.

Dewa United membawa 22 pemain dalam lawatan ke Samarinda. Namun, Ricky Kambuaya tidak dapat memperkuat tim karena masih menjalani pemulihan cedera yang dialaminya sejak pramusim.

Absennya Ricky menjadi salah satu kendala bagi Dewa United. Meski begitu, Osmar tidak ingin kondisi tersebut dijadikan alasan dan tetap percaya dengan pemain yang dibawanya.

“Kami membawa hampir seluruh skuad terbaik, ada 22 pemain yang kami boyong ke Samarinda. Tentu ada sedikit kendala, seperti Ricky yang sayangnya mengalami cedera saat pramusim,” ujarnya.

Dewa United juga memiliki target yang cukup jelas dalam pertandingan ini. Tangsel Warrior tidak ingin sekadar menjalani laga tandang, tetapi membidik poin bahkan kemenangan.