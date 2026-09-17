Samuel Otusanya Gabung Arema FC, Target Bawa Singo Edan Juara

Pemain anyar Arema FC, Samuel Otusanya. (Arema FC)
JawaPos.com - Samuel Otusanya tidak membutuhkan waktu lama untuk mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya di Arema FC.
Sehari setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar, penyerang asal Nigeria tersebut langsung mengikuti sesi latihan bersama skuad Singo Edan, Selasa (15/9/2026) sore.
Samuel baru tiba di Malang setelah menjalani perjalanan udara yang cukup panjang. Meski begitu, kondisi tersebut tidak membuatnya memilih beristirahat lebih lama. Ia langsung bergabung dengan Johan Ahmat Farizi dan kawan-kawan untuk menjalani program latihan yang diberikan tim pelatih.
Dalam sesi tersebut, Samuel terlihat menikmati berbagai menu latihan. Pemain yang sebelumnya memperkuat Nautico itu juga mulai berkomunikasi dengan rekan-rekan barunya untuk membangun chemistry di dalam tim.
Keputusan Samuel bergabung dengan Arema FC juga tidak lepas dari keberadaan sejumlah sosok yang sudah dikenalnya. Ia sebelumnya pernah bekerja sama dengan pelatih Marcos Santos dan asisten pelatih Andre Caldas ketika masih berada di Nautico.
Keduanya menjadi salah satu alasan Samuel tidak ragu menerima tawaran untuk melanjutkan karier bersama Arema FC.
“Saya pernah bekerja sama dengan Marcos Santos dan Andre Caldas di klub sebelumnya, Nautico. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Ketika mereka mengajak saya untuk bergabung ke Arema FC, saya tidak ragu untuk menerima tawaran tersebut,” ujar Samuel seusai latihan.
Selain faktor tersebut, nama besar Arema FC di sepak bola Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Samuel. Ia mengaku ingin menjadi bagian dari perjalanan klub sekaligus membantu Singo Edan meraih prestasi.
Bagi Samuel, kemampuan beradaptasi menjadi hal penting bagi seorang pemain ketika bergabung dengan klub baru. Ia pun bertekad memberikan kemampuan terbaiknya selama berada di Malang.
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Jawa Pos
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