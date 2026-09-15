Arema FC Kecolongan! Marcos Santos Bongkar Penyebab Singo Edan Gagal Menang Lawan PSM

Marcos Santos menyoroti kelengahan dan peluang terbuang sebagai penyebab Arema FC gagal menang atas PSM Makassar. (Arema FC)
JawaPos.com — Arema FC gagal mengalahkan PSM Makassar setelah keunggulan 3-1 sirna dan laga pekan kedua Super League 2026/2027 berakhir 3-3 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026) sore.
Pelatih Marcos Santos menyebut kelengahan dan kegagalan memanfaatkan peluang menjadi penyebab utama Arema FC kehilangan kemenangan.
Arema FC sebenarnya tampil meyakinkan sejak pertandingan dimulai. Gabriel Silva Costa, Gustavo Franca, dan Careca berhasil membawa tim tamu mencetak tiga gol sekaligus menciptakan keunggulan dua gol atas PSM Makassar.
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Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga peluit panjang. Luka Cumic menjadi mimpi buruk bagi Arema FC setelah mencetak dua gol, termasuk gol penyama kedudukan pada masa injury time.
Marcos Santos menilai hasil tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan. Menurutnya, para pemain Arema FC sudah menjalankan rencana taktik yang disiapkan sebelum menghadapi PSM Makassar.
“Tentu ini laga yang sulit. Kita tahu laga tandang selalu sulit. Kita harus kecolongan dan membiarkan laga berakhir imbang lewat sebuah pertarungan serta rencana taktik yang sebenarnya sudah berjalan," kata pelatih asal Brasil itu.
Marcos Santos menyebut konsentrasi menjadi salah satu persoalan yang membuat Arema FC kehilangan keunggulan 3-1.
Setelah berada dalam posisi ideal, tim justru memberikan kesempatan kepada PSM Makassar untuk kembali masuk ke pertandingan.
Pelatih Arema FC itu mengakui bermain di markas PSM Makassar memang bukan pekerjaan mudah.
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