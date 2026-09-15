Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 15 September 2026 | 19.47 WIB

Arema FC Kecolongan! Marcos Santos Bongkar Penyebab Singo Edan Gagal Menang Lawan PSM

Marcos Santos menyoroti kelengahan dan peluang terbuang sebagai penyebab Arema FC gagal menang atas PSM Makassar. (Arema FC) - Image

Marcos Santos menyoroti kelengahan dan peluang terbuang sebagai penyebab Arema FC gagal menang atas PSM Makassar. (Arema FC)

JawaPos.com — Arema FC gagal mengalahkan PSM Makassar setelah keunggulan 3-1 sirna dan laga pekan kedua Super League 2026/2027 berakhir 3-3 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026) sore.

Pelatih Marcos Santos menyebut kelengahan dan kegagalan memanfaatkan peluang menjadi penyebab utama Arema FC kehilangan kemenangan.

Arema FC sebenarnya tampil meyakinkan sejak pertandingan dimulai. Gabriel Silva Costa, Gustavo Franca, dan Careca berhasil membawa tim tamu mencetak tiga gol sekaligus menciptakan keunggulan dua gol atas PSM Makassar.

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga peluit panjang. Luka Cumic menjadi mimpi buruk bagi Arema FC setelah mencetak dua gol, termasuk gol penyama kedudukan pada masa injury time.

Marcos Santos menilai hasil tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan. Menurutnya, para pemain Arema FC sudah menjalankan rencana taktik yang disiapkan sebelum menghadapi PSM Makassar.

“Tentu ini laga yang sulit. Kita tahu laga tandang selalu sulit. Kita harus kecolongan dan membiarkan laga berakhir imbang lewat sebuah pertarungan serta rencana taktik yang sebenarnya sudah berjalan," kata pelatih asal Brasil itu.

Mengapa Arema FC Bisa Kehilangan Keunggulan?

Marcos Santos menyebut konsentrasi menjadi salah satu persoalan yang membuat Arema FC kehilangan keunggulan 3-1.

Setelah berada dalam posisi ideal, tim justru memberikan kesempatan kepada PSM Makassar untuk kembali masuk ke pertandingan.

Pelatih Arema FC itu mengakui bermain di markas PSM Makassar memang bukan pekerjaan mudah.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arema FC Minta Suporter Persik Tak Hadir di Kanjuruhan, Ini Alasannya - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Minta Suporter Persik Tak Hadir di Kanjuruhan, Ini Alasannya

Selasa, 15 September 2026 | 16.26 WIB

Arema FC Punya 11 Pemain Asing, Samuel Otusanya Jadi Andalan Baru - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Punya 11 Pemain Asing, Samuel Otusanya Jadi Andalan Baru

Selasa, 15 September 2026 | 15.02 WIB

Arema FC Ditahan PSM 3-3, Marcos Santos Kecewa Gagal Bawa Pulang 3 Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Ditahan PSM 3-3, Marcos Santos Kecewa Gagal Bawa Pulang 3 Poin

Selasa, 15 September 2026 | 05.11 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore