3 Fakta Samuel Otusanya Bomber Baru Arema FC! Pernah Kerja Sama dengan Marcos Santos

Penyerang baru Arema FC Samuel Otusanya (Dok. Arema FC)
JawaPos.com - Samuel Otusanya resmi bergabung dengan Arema FC untuk Super League 2026/2027.
Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut melengkapi kuota 11 pemain asing.
Melalui sosial media, Arema FC telah memperkenalkan Samuel Otusanya.
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Pemain asal Nigeria tersebut juga menjadi pemain terakhir yang didatangkan Singo Edan.
"Selamat Datang Samuel Otusanya. Arema FC resmi melengkapi kuota 11 pemain asing untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/27. Samuel Otusanya adalah Penyerang yang berasal dari Nigeria. Kehadiran pemain berusia 22 tahun tersebut menjadi amunisi terakhir Singo Edan di bursa transfer awal musim ini," tulis Arema FC di Instagram.
Bergabungnya Samuel Otusanya, membawa tiga fakta menarik. Apa saja fakta-fakta menarik tersebut? Baca terus artikel ini.
Setelah sempat membela tim dari Norwegia FK Haugesund II, Samuel memulai karirnya di sepak bola Brasil.
Melansir Transfermarkt, dia bergabung dengan América FC sebagai tim pertamanya dan dipinjamkan ke Nautico pada 2025.
Setelah itu, Samuel bergabung dengan beberapa klub di Brasil seperti Criciuma dan Athletic yang merupakan tim terakhirnya sebelum membela Arema FC.
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