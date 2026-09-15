3 Fakta Samuel Otusanya Bomber Baru Arema FC! Pernah Kerja Sama dengan Marcos Santos

JawaPos.com - Samuel Otusanya resmi bergabung dengan Arema FC untuk Super League 2026/2027.

Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut melengkapi kuota 11 pemain asing.

Melalui sosial media, Arema FC telah memperkenalkan Samuel Otusanya.

Pemain asal Nigeria tersebut juga menjadi pemain terakhir yang didatangkan Singo Edan.

"Selamat Datang Samuel Otusanya. Arema FC resmi melengkapi kuota 11 pemain asing untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/27. Samuel Otusanya adalah Penyerang yang berasal dari Nigeria. Kehadiran pemain berusia 22 tahun tersebut menjadi amunisi terakhir Singo Edan di bursa transfer awal musim ini," tulis Arema FC di Instagram.

Fakta menarik Samuel Otusanya Bergabungnya Samuel Otusanya, membawa tiga fakta menarik. Apa saja fakta-fakta menarik tersebut? Baca terus artikel ini.

1. Banyak berkarir bersama tim Brasil Setelah sempat membela tim dari Norwegia FK Haugesund II, Samuel memulai karirnya di sepak bola Brasil.

Melansir Transfermarkt, dia bergabung dengan América FC sebagai tim pertamanya dan dipinjamkan ke Nautico pada 2025.