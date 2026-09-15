Arema FC Minta Suporter Persik Tak Hadir di Kanjuruhan, Ini Alasannya

Manajemen maupun Panpel Arema FC berharap suporter Persik Kediri tak hadir di Kanjuruhan. (Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC akan menjamu Persik Kediri pada pekan ketiga Super League 2026/2027. Pertandingan bertajuk Derbi Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (18/9/2026) pukul 15.30 WIB.
Menjelang pertandingan, Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC mengeluarkan imbauan kepada suporter Persik Kediri agar tidak datang langsung ke Stadion Kanjuruhan.
Ketua Panpel Arema FC, Bram Hady Sulton, mengatakan langkah tersebut diambil untuk menjaga pertandingan tetap berjalan aman dan kondusif. Terlebih, laga Arema FC melawan Persik memiliki tensi yang cukup tinggi sebagai salah satu derbi di Jawa Timur.
Bram menyebut regulasi kompetisi saat ini mulai memberikan ruang bagi suporter tim tamu untuk kembali hadir dalam pertandingan away. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan perkembangan positif bagi sepak bola Indonesia.
Namun, penerapan regulasi tersebut dinilai tetap membutuhkan persiapan yang matang. Karena itu, Panpel Arema FC memilih meminta suporter Persik untuk menahan diri terlebih dahulu pada pertandingan kali ini.
"Kami sangat menyambut baik arah kebijakan regulator yang mulai memperbolehkan suporter tamu untuk hadir. Namun, kita semua harus realistis bahwa implementasi di lapangan membutuhkan proses adaptasi dan pematangan yang matang dari semua lini," ujar Bram.
Panpel Arema FC juga terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan pertandingan berjalan sesuai prosedur pengamanan. Komunikasi dilakukan bersama Presidium Aremania Utas, khususnya bagian yang menangani hubungan antar-suporter, serta pihak kepolisian.
Bram berharap seluruh pihak dapat memahami keputusan tersebut. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi suporter away membutuhkan proses agar mekanisme penerimaan dan pengamanan bisa berjalan dengan baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
Di sisi lain, tiket pertandingan Arema FC vs Persik Kediri telah mulai dijual sejak pekan lalu. Panpel berharap Aremania dan Aremanita yang hadir di Stadion Kanjuruhan dapat menjadi contoh dalam menjaga ketertiban selama pertandingan.
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Jawa Pos
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