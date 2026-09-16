Carlo Armiento Koleksi 15 Assist! Winger Baru Garudayaksa FC Tebar Ancaman ke Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Carlo Armiento langsung menjadi sorotan setelah menjalani debut bersama Garudayaksa FC di Super League 2026/2027.

Winger Australia itu tampil 85 menit saat Garudayaksa FC kalah 0-2 dari Persik Kediri di Stadion Pakansari, Bogor, dan kini bersiap menghadapi Persebaya Surabaya pada pertandingan berikutnya.

Debut Carlo Armiento Berakhir dengan Kekalahan Carlo Armiento melakoni debut resminya bersama Garudayaksa FC ketika menghadapi Persik Kediri di Stadion Pakansari, Bogor, pekan lalu.

Pemain bernomor punggung 17 itu dipercaya tampil selama 85 menit dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-2.

Hasil tersebut tentu tidak sesuai harapan Garudayaksa FC yang bermain di hadapan pendukung sendiri.

Persik Kediri berhasil membawa pulang kemenangan, sementara Armiento harus menerima debut kompetitifnya di Indonesia dengan hasil minor.

Meski begitu, Armiento tetap melihat sisi positif dari kesempatan pertamanya memperkuat Garudayaksa FC.

Winger asal Australia tersebut mengaku bangga bisa tampil secara resmi di kompetisi BRI Super League.