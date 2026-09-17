Persija Tetap Percaya Diri Hadapi Java United di Gianyar Bali

Momen Rizky Ridho saat Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Instagram @rizkyridhoramadhani)
JawaPos.com - Langkah Persija Jakarta di Super League 2026/2027 berlanjut ke Pulau Dewata. Macan Kemayoran akan menghadapi Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB.
Pertandingan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persija karena harus tampil jauh dari Jakarta dan dukungan langsung Jakmania.
Meski begitu, kondisi tersebut tidak membuat persiapan tim berubah. Persija tetap membawa target untuk meraih hasil maksimal dalam laga pekan ketiga.
Persija datang ke Bali dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali kompetisi dengan dua kemenangan. Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0 pada 5 September 2026.
Hasil positif itu kemudian dilanjutkan saat Persija menghadapi Persib pada pekan kedua. Dalam pertandingan yang berlangsung 12 September 2026, Macan Kemayoran mampu mengamankan kemenangan 2-1.
Dua hasil tersebut menjadi modal penting bagi Persija sebelum menghadapi Java United. Tim asuhan Shin Tae-yong tentu ingin menjaga momentum sekaligus mempertahankan konsistensi permainan pada awal musim.
Kondisi berbeda karena pertandingan dimainkan di Bali juga sudah menjadi perhatian tim pelatih. Shin Tae-yong memastikan perpindahan lokasi pertandingan tidak mengganggu persiapan Persija.
Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, seluruh program tetap dijalankan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Para pemain juga dipastikan tetap menjalani persiapan seperti biasa untuk menghadapi pertandingan.
“Persiapan dilakukan secara normal sesuai dengan rencana dan jadwal yang biasa dijalankan oleh tim,” kata Shin Tae-yong, dikutip dari laman persija.id, Kamis (17/9).
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Jawa Pos
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