Persija Tampil Sempurna di Dua Laga, Shin Tae-yong Puji Penampilan Nadeo Argawinata

JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan hasil sempurna.

Dua pertandingan telah dilalui Macan Kemayoran dan semuanya berakhir dengan kemenangan atas dua tim kuat, Borneo FC serta Persib Bandung.

Dari dua kemenangan tersebut, penampilan Nadeo Argawinata dan Alexander Jeremejeff mendapat perhatian khusus.

Kedua pemain memberikan kontribusi penting ketika Persija menang 1-0 atas Borneo FC dan kemudian mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1.

Nadeo menjadi salah satu sosok penting di balik kokohnya pertahanan Persija.

Penjaga gawang berusia 29 tahun tersebut mampu tampil tenang ketika menghadapi tekanan dari para pemain lawan.

Dalam dua pertandingan itu, Nadeo tercatat membuat 11 penyelamatan.

Dia juga hanya sekali memungut bola dari dalam gawang.