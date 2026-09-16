Persija Sapu Bersih Dua Laga, Shin Tae-yong Minta Pemain Tak Terlena

JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali Super League 2026/2027 dengan hasil sempurna. Macan Kemayoran meraih dua kemenangan beruntun saat menghadapi Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung.

Persija mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0 pada pekan pertama. Tim asuhan Shin Tae-yong kemudian kembali meraih kemenangan penting setelah menundukkan Persib Bandung 2-1 pada pekan kedua.

Enam poin dari dua pertandingan tersebut menjadi modal positif bagi Persija. Terlebih, seluruh poin diraih setelah melewati dua pertandingan yang mempertemukan mereka dengan tim yang memiliki kualitas dan target besar pada musim ini.

Shin Tae-yong menilai dua kemenangan tersebut sangat penting bagi perjalanan Persija. Menurutnya, hasil positif melawan Borneo FC dan Persib memberikan tambahan kepercayaan diri kepada para pemain.

“Sangat penting dan memberikan hasil luar biasa karena diraih saat melawan tim-tim kuat. Hal ini akan sangat membantu perjalanan tim ke depannya,” kata Shin Tae-yong.

Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin anak asuhnya cepat puas. Dua kemenangan awal baru menjadi bagian kecil dari perjalanan Persija di kompetisi yang masih panjang.

Shin meminta para pemain mempertahankan standar permainan dan semangat yang sudah ditunjukkan dalam dua laga pertama. Konsistensi menjadi hal penting agar start positif tersebut dapat terus berlanjut.

Menurut Shin, ada tiga fondasi yang membuat Persija mampu mengatasi Borneo FC dan Persib. Ketiganya adalah kemauan kuat untuk menang, kebersamaan sebagai sebuah tim, serta mental pantang menyerah hingga pertandingan berakhir.

“Kemauan yang kuat untuk menang, bermain sebagai satu kesatuan, dan tidak menyerah hingga akhir pertandingan, bahkan sampai ada pemain yang kram karena kelelahan berlari,” tutur pelatih berusia 57 tahun tersebut.