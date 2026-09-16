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Taufiq Ardyansyah
Rabu, 16 September 2026 | 18.05 WIB

Persija Jakarta Hadapi Java United di Bali, Tampil Tanpa Penonton

Momen pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. Persija Jakarta menjamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada 19 September. Laga digelar tanpa penonton karena agenda lain.(Instagram/@rizkyridhoramadhani) - Image

Momen pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. Persija Jakarta menjamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada 19 September. Laga digelar tanpa penonton karena agenda lain.(Instagram/@rizkyridhoramadhani)

JawaPos.com – Persija Jakarta dipastikan menjamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali. Pertandingan pekan ketiga Super League 2026–2027 tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 September pukul 19.00 WIB.

Situasi tersebut tidak lepas dari tidak tersedianya stadion di ibu kota maupun wilayah sekitar yang bisa digunakan untuk pertandingan tersebut. Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), yang pada laga sebelumnya digunakan untuk menjamu Persib Bandung, sudah memasuki tahap persiapan untuk agenda FIFA ASEAN Cup 2026.

Kemudian, Jakarta International Stadium (JIS) sedang dipersiapkan untuk menggelar konser. Musisi asal Kanada, The Weeknd, akan manggung di JIS pada 26–27 September.

Persija sempat membidik Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, markas Persikad Depok dan Garudayaksa FC tersebut tidak dapat digunakan. Ketua Harian The Jakmania Bayu Ali Said menjelaskan bahwa Stadion Pakansari sedang digunakan untuk agenda lain.

“Stadion Pakansari nggak bisa dipakai karena ada agenda TNI. Opsi terakhir main di Bali dengan status tanpa penonton. Sebab, di Bali sedang ada kegiatan Pilkades,” ujar Bayu kepada Jawa Pos kemarin.

Keputusan tersebut tentu mengurangi keuntungan Persija sebagai tuan rumah. Persija tidak bisa mendapatkan dukungan langsung dari Jakmania seperti ketika bermain di Jakarta.

“Ya, rugi bagi Jakmania. Karena kita baru dapat hasil bagus saat melawan Persib Bandung. Harusnya bisa main di Jakarta karena dukungan yang full dari Jakmania membuat motivasi para pemain meningkat. Dan ini juga jadi kerugian bagi Persija karena harus main di luar Jakarta lagi,” tegasnya. (fiq/ali)

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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