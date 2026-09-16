Gol Julio Cesar Antar Persib Bandung Pecundangi FC Seoul 1-0

JawaPos.com - Bek Persib Bandung Julio Cesar membawa timnya meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah FC Seoul pada laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan, Rabu.

Gol tunggal kemenangan Persib itu dicetak ketika pertandingan berjalan lima menit. Gol cepat tersebut menjadi modal penting bagi Maung Bandung untuk menghadapi tekanan tuan rumah sepanjang pertandingan.

Gol tersebut berawal dari Marc Klok yang mengirimkan umpan ke area pertahanan FC Seoul. Julio Cesar bergerak tepat untuk menyambar bola dan mengarahkannya ke dalam gawang membuat tim tuan rumah tertinggal.

Tertinggal cepat membuat FC Seoul meningkatkan penguasaan bola dan berusaha mencari gol penyeimbang. Namun, pertahanan Persib mampu menjaga konsentrasi untuk meredam serangan tuan rumah.

Pada menit ke-16, Gabriel Mutombo sigap menghalau bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Memasuki pertengahan babak pertama, kiper Teja Paku Alam juga harus bekerja keras mengamankan gawang Persib.

Pada menit ke-31, Teja meninju bola hasil tandukan pemain FC Seoul dari situasi sepak pojok. Tiga menit kemudian, kiper bernomor punggung 14 itu kembali melakukan penyelamatan dengan menepis sepakan melengkung Jeong Hyunwoo.

Hingga babak pertama berakhir, Persib mampu mempertahankan keunggulan 1-0.

Memasuki babak kedua, pelatih Igor Tolic mempertahankan komposisi pemainnya. Persib dan FC Seoul kembali saling menyerang untuk mendapatkan gol.