Prediksi Skor Madura United vs PSIM: Bisa Balas Kekalahan Musim Lalu?

JawaPos.com - Madura United berpeluang membalas dua kekalahan dari PSIM Yogyakarta musim lalu saat kedua tim kembali bertemu pada pekan ketiga Super League 2026/27 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) pukul 19.00 WIB.

Madura United datang dengan modal sempurna setelah meraih dua kemenangan beruntun, sementara PSIM Yogyakarta masih mencari kemenangan pertamanya. Lantas, berapa skor yang berpeluang terjadi dalam duel tersebut?

Hasil tersebut membuat Madura United mengoleksi enam poin dan berada di peringkat kedua klasemen sementara. Mereka hanya kalah produktivitas gol dari Bali United.

Namun, PSIM Yogyakarta bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Musim lalu, Madura United dua kali gagal mengalahkan tim asal Yogyakarta tersebut.

Madura United bahkan kalah 0-3 ketika bermain di kandang sendiri. Pada pertemuan berikutnya di markas PSIM, mereka kembali menelan kekalahan, kali ini dengan skor 1-2.

Catatan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Hugo Gomes. Pemain yang akrab disapa Jaja itu ingin Madura United menunjukkan perbedaan pada musim baru.

"Kami tahu pertandingan nanti tidak mudah. Saya dengar Madura United sudah pernah kalah dari PSIM musim lalu. Tapi sekarang adalah musim baru dan kami harus menunjukkan bahwa kami bisa lebih baik," ujar Jaja, dikutip dari laman resmi I.League, Rabu.

Secara performa, Madura United memang memiliki modal yang lebih meyakinkan. Dua kemenangan beruntun membuat mereka memiliki momentum positif sebelum kembali menghadapi PSIM.

Jaja pun menegaskan bahwa kemenangan pada dua laga awal turut meningkatkan kepercayaan diri tim. Meski demikian, dia meminta rekan-rekannya tidak kehilangan fokus.