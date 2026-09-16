Persib Hadapi FC Seoul, Dua Pemain Absen dan Kebugaran Jadi Sorotan

JawaPos.com - Persib Bandung akan memulai perjuangannya di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 dengan menghadapi tuan rumah FC Seoul. Pertandingan Grup E tersebut berlangsung di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9) pukul 17.00 WIB.

Laga ini menjadi tantangan pertama Persib di kompetisi Asia musim ini. Namun, Maung Bandung datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya ideal setelah menjalani jadwal padat dan perjalanan panjang menuju Korea Selatan.

Persoalan kebugaran menjadi perhatian utama pelatih Igor Tolic. Tim pelatih harus memastikan kondisi pemain setelah menjalani pertandingan domestik sebelum bertolak ke Korea Selatan.

Selain masalah fisik, Persib juga belum bisa menurunkan Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda. Kedua pemain masih berada di Bandung untuk menjalani program pemulihan sekaligus persiapan sebelum kembali bergabung dengan tim.

“Kedua pemain ini berada di Bandung menjalani latihan persiapan, mereka masih belum siap untuk bertanding. Semoga mereka bisa segera kembali bergabung bersama kami,” ujar Tolic dalam konferensi pers jelang pertandingan, Selasa (15/9) dirilis Persib.

Kondisi tersebut membuat Tolic belum ingin terburu-buru menentukan susunan pemain. Pelatih asal Kroasia itu masih akan melihat perkembangan kondisi seluruh pemain dalam latihan resmi di Seoul.

Menurut Tolic, sesi latihan tersebut menjadi kesempatan untuk mengetahui pemain yang benar-benar siap tampil sejak awal pertandingan.

“Ini adalah sesi latihan pertama kami sejak memulai perjalanan. Sebelumnya kami hanya melakukan pemulihan. Setelah sesi latihan di lapangan hari ini, kami baru akan melihat siapa yang kondisinya siap dan menentukan susunan tim pada besok siang,” jelasnya.

Persib juga harus menghadapi lawan yang sudah mempelajari kekuatan mereka. Pelatih FC Seoul Kim Gi-dong mengakui awalnya belum terlalu mengenal Persib ketika hasil undian mempertemukan kedua tim.