Patrias Rumere Ungkap Perjuangan PSBS Biak, Skuad Muda Harus Berani Hadapi Pegadaian Championship

JawaPos.com - PSBS Biak menghadapi tantangan berat pada Pegadaian Championship 2026/27.

Selain harus bersaing dengan tim-tim kuat di Grup B, Badai Pasifik juga memulai kompetisi dengan beban pengurangan empat poin akibat tidak memenuhi regulasi club licensing.

Situasi tersebut membuat PSBS harus menjalani musim ini dengan kondisi yang berbeda dibandingkan ketika masih berkompetisi di BRI Super League musim lalu.

Keterbatasan yang ada membuat PSBS tampil dengan skuad yang mayoritas dihuni pemain muda.

Para pemain yang sebelumnya menjadi bagian dari Elite Pro Academy (EPA) PSBS kemudian mendapat kesempatan untuk memperkuat tim senior.

Kondisi itu terlihat saat PSBS menghadapi Deltras FC pada laga pekan pertama di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (13/9).

Patrias Rumere yang dipercaya menjadi kapten PSBS dalam pertandingan tersebut memahami bahwa situasi yang dihadapi timnya saat ini memang tidak ideal.

Namun, ia memilih menerima keadaan dan berusaha memberikan kontribusi terbaik untuk membantu para pemain muda.