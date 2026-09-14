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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 06.15 WIB

PSBS Biak Tak Berdaya di Markas Deltras FC, Miskardi Tetap Apresiasi Pemain

PSBS Biak dihajar Deltras FC dengan skor telak 0-5 di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa) - Image

PSBS Biak dihajar Deltras FC dengan skor telak 0-5 di Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - PSBS Biak harus mengawali kiprahnya di Pegadaian Championship 2026/27 dengan hasil kurang memuaskan.

Badai Pasifik dihajar Deltras FC dengan skor telak 0-5 pada laga pekan pertama yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo, Minggu (13/9) malam.

Kekalahan tersebut cukup bisa dipahami mengingat PSBS turun dengan mayoritas pemain jebolan Elite Pro Academy (EPA).

Selain masih berusia muda, tim besutan Miskardi Hamin juga menghadapi sejumlah kendala sebelum pertandingan.

Salah satunya adalah absennya beberapa pemain yang sebelumnya diproyeksikan tampil.

Bahkan, PSBS baru mendapat informasi bahwa salah satu center back harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning dari kompetisi EPA musim sebelumnya.

"Beberapa hari jelang pertandingan, kami dapat informasi center back dapat sanksi akumulasi kartu kuning. Itu kartu kuning saat masih bertanding di EPA (musim lalu)," kata Miskardi.

Tidak hanya itu, total ada lima pemain yang tidak bisa diturunkan karena berbagai alasan, termasuk cedera.

Kondisi tersebut membuat pilihan pemain PSBS menjadi semakin terbatas saat menghadapi Deltras FC yang memiliki skuad lebih matang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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