Soroti Utang Rp 2,29 Miliar, APPI Tolak PSBS Biak Ikut Championship 2026/2027

APPI menolak PSBS Biak tampil di Championship 2026/2027 sebelum menyelesaikan tunggakan Rp 2,29 miliar dan kewajiban kepada pemain. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menolak keikutsertaan PSBS Biak dalam kompetisi Championship 2026/2027 sebelum seluruh kewajiban klub kepada pemain diselesaikan.
APPI telah mengirim surat keberatan kepada I.League dengan menyoroti tunggakan berdasarkan putusan NDRC Indonesia serta rekam jejak registration ban FIFA.
Berdasarkan data dan dokumen hukum yang dimiliki APPI, PSBS Biak masih memiliki kewajiban kepada pemain sebesar Rp 2.295.358.781 dari dua musim kompetisi, yakni 2024/2025 dan 2025/2026.
Nilai tersebut belum termasuk kewajiban yang muncul berdasarkan perkara atau putusan DRC FIFA.
Untuk musim kompetisi 2025/2026, terdapat 18 putusan NDRC Indonesia dengan total kewajiban mencapai Rp 2.048.026.114 yang hingga kini belum diselesaikan PSBS Biak.
Sementara itu, dari musim 2024/2025 terdapat enam putusan NDRC Indonesia dengan total kewajiban Rp 247.332.667 yang juga masih belum dibayarkan.
Jika kedua angka tersebut dijumlahkan, total tunggakan berdasarkan putusan NDRC Indonesia mencapai Rp 2,29 miliar.
APPI menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sekadar sebagai urusan administratif atau kontraktual karena menyangkut hak pemain sekaligus kepastian hukum dalam sepak bola profesional Indonesia.
APPI menyebut PSBS Biak berulang kali mengabaikan putusan DRC FIFA dan NDRC Indonesia pada musim kompetisi 2024/2025 serta 2025/2026.
Kondisi tersebut dinilai merugikan pemain yang hingga kini belum menerima hak pembayaran mereka. Situasi itu juga membuka potensi masalah serupa kembali terjadi pada Championship 2026/2027.
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