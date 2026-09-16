Baru Dua Pekan BRI Super League 2026/27, Persijap Jepara Kembalikan Mario Lemos Jadi Pelatih

JawaPos.com - Persijap Jepara membuat perubahan di posisi pelatih kepala meski kompetisi BRI Super League 2026/27 baru berjalan dua pekan.

Manajemen Laskar Kalinyamat mengumumkan kembalinya Mario Lemos sebagai pelatih kepala, Selasa (15/9) sore.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Persijap Jepara.

Dalam unggahan itu, klub juga menjelaskan perubahan peran Juan Cortes yang kini dipercaya sebagai direktur teknik.

“Mario Lemos kembali ditunjuk sebagai pelatih kepala, melanjutkan pekerjaan dan visi yang telah dibangun bersama. Sementara itu, Juan Cortes mengambil peran baru sebagai direktur teknik,” tulis Persijap dalam keterangannya.

Persijap juga menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti klub memulai kembali semuanya dari awal.

Manajemen menyebut perubahan ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang yang sudah dibangun.

“This is not a restart, but a continuation of a long-term plan. Peran berbeda. Satu visi. Perjalanan ini terus berlanjut,” lanjut pernyataan tersebut.