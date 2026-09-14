Dua Kali Kalah, Persijap Jepara Akui Masih Bangun Chemistry Jelang Hadapi Persib Bandung

JawaPos.com - Persijap Jepara belum mampu meraih poin pada dua pertandingan awal BRI Super League 2026/27.

Terbaru, Laskar Kalinyamat harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda dengan skor 0-1 di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK), Jepara, Sabtu (12/9) malam.

Hasil tersebut membuat Persijap mengawali kompetisi dengan dua kekalahan beruntun.

Pada pekan pertama, tim asal Jepara itu lebih dulu takluk 0-2 saat bertandang ke markas Madura United FC.

Pelatih Persijap Jepara Juan Cortes, memahami jika performa timnya masih jauh dari yang diharapkan.

Namun, pelatih asal Spanyol tersebut meminta publik untuk melihat kondisi Persijap secara lebih menyeluruh.

Menurut Juan, Persijap masih berada dalam proses membangun fondasi tim.

Skuad yang ada saat ini baru berkumpul sekitar empat pekan dan mayoritas pemain merupakan rekrutan baru.