Dua Kali Kalah, Persijap Jepara Akui Masih Bangun Chemistry Jelang Hadapi Persib Bandung

Persijap Jepara bersiap hadapi juara Persib Bandung di BRI Super League. (Istimewa)
JawaPos.com - Persijap Jepara belum mampu meraih poin pada dua pertandingan awal BRI Super League 2026/27.
Terbaru, Laskar Kalinyamat harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda dengan skor 0-1 di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK), Jepara, Sabtu (12/9) malam.
Hasil tersebut membuat Persijap mengawali kompetisi dengan dua kekalahan beruntun.
Pada pekan pertama, tim asal Jepara itu lebih dulu takluk 0-2 saat bertandang ke markas Madura United FC.
Pelatih Persijap Jepara Juan Cortes, memahami jika performa timnya masih jauh dari yang diharapkan.
Namun, pelatih asal Spanyol tersebut meminta publik untuk melihat kondisi Persijap secara lebih menyeluruh.
Menurut Juan, Persijap masih berada dalam proses membangun fondasi tim.
Skuad yang ada saat ini baru berkumpul sekitar empat pekan dan mayoritas pemain merupakan rekrutan baru.
"Kami baru berkumpul sekitar empat minggu. Tapi, itu bukan alasan melainkan kenyataan yang harus kami hadapi," ujar Juan Cortes.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022