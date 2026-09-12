Prediksi Susunan Pemain Persijap Jepara vs Borneo FC: Iago Mendonca Tetap Jadi Andalan

JawaPos.com - Borneo FC bertamu ke markas Persijap Jepara di pekan kedua Super League. Laga tersebut akan dimainkan di Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (12/9) pukul 19.00 WIB.

Menghadapi Persijap, Iago Mendonca mengatakan bahwa Borneo FC sudah melakukan persiapan yang matang. Performa yang bagus meski kalah lawan Persija tetap dipertahankan.

"Persiapan kita sangat bagus. Hal-hal yang kita butuh tingkatkan, kita sudah usaha tingkatkan dalam minggu terakhir ini. Hal-hal yang bagus kita tetap harus pertahankan," kata Iago Mendonca yang dikutip dari laman I League, Sabtu (12/9).

Bek asal Brasil tersebut akan mewaspadai semua pemain Persijap yang bisa menjadi ancaman. Mendonca berharap mampu meraih kemenangan perdana bersama Borneo FC.

"Kita tetap harus waspada dengan seluruh pemain karena ini sport atau olahraga kolektif. Jadi kita harus tetap fokus di tim mereka. Mereka adalah tim bagus dan semoga kita bisa lakukan satu pertandingan yang bagus dan bisa positif juga buat Borneo FC," pungkas Iago Mendonca.

Prediksi Susunan Pemain Persijap Jepara vs Borneo FC Meski kalah dari Madura United, Persijap tampaknya tidak akan mengubah susunan pemainnya saat menghadapi Borneo FC. Tim tuan rumah masih mengandalkan Rakhmatsho Rakhmatzoda di lini tengah dan berharap pada ketajaman Juan Douglas.

Sementara Borneo FC, diprediksi bakal sedikit mengubah susunan pemainnya. Gelandang baru, Fabio Calonego sepertinya akan bermain sejak menit pertama menggantikan Aditya Warman.

Persijap Jepara: Johansah, Ismu, Ofori, Tiri, Blasco, Infantrie, Rakhmatzoda, Pirulo, Umanailo, Douglas, Sogodogo