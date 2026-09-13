Persijap Jepara Kembali Tumbang di Kandang, Juan Cortes Akui Tim Masih Butuh Waktu

JawaPos.com - Persijap Jepara kembali gagal meraih kemenangan pada awal kiprahnya di Super League 2026/27. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Kalinyamat harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda dengan skor 0-1.

Pertandingan pekan kedua tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (12/9) malam. Gol tunggal Pesut Etam dicetak Rodrigo Santos Varanda ketika laga baru berjalan tiga menit.

Gol cepat tersebut membuat Persijap harus bekerja keras sepanjang pertandingan untuk mengejar ketertinggalan.

Namun, berbagai upaya yang dilakukan tuan rumah belum mampu menghasilkan gol hingga pertandingan berakhir.

Hasil ini membuat Persijap kembali gagal mendapatkan poin. Sebelumnya, mereka juga kalah 0-2 dari Madura United FC pada pertandingan pekan pertama yang berlangsung di kandang lawan.

Pelatih Persijap, Juan Cortes, mengakui timnya menjalani pertandingan yang tidak mudah. Menurutnya, para pemain terlihat kurang percaya diri, terutama pada babak pertama.

"Ini adalah pertandingan yang sulit untuk kami. Ini bukan hasil yang kami inginkan. Kami terlihat tidak percaya diri, khususnya di babak pertama," ujar Juan Cortes.

Persijap mencoba memperbaiki penampilan setelah turun minum. Pelatih asal Spanyol itu menyebut timnya lebih berani melakukan serangan dan berusaha meningkatkan tekanan ke area pertahanan Borneo FC.

Meski begitu, usaha tersebut belum cukup untuk mengubah keadaan. Juan Cortes pun memastikan sejumlah kekurangan yang terlihat dalam pertandingan akan menjadi bahan evaluasi tim.