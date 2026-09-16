Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs Dewa United di Super League: Sonny Stevens Manfaatkan Celah

Kiper Dewa United Sonny Stevens. (Dok. Dewa United)
JawaPos.com - Dewa United bertamu ke kandang Borneo FC di pekan kelima Super League di Stadion Segiri, Rabu (16/9) pukul 15.30 WIB.
Laga kali ini memang dimainkan lebih awal. Sebab, Borneo FC akan tampil di kompetisi Asia saat laga melawan Dewa United.
Sonny Stevens memastikan Dewa United sudah menjalani persiapan dengan baik meski waktu pemulihan hanya satu hari.
Para pemain juga sangat fokus untuk melawan Borneo FC.
"Persiapan kami berjalan dengan baik. Seperti yang disampaikan pelatih, kami hanya memiliki waktu satu hari untuk memulihkan kondisi setelah pertandingan sebelumnya, kemudian langsung mengalihkan fokus ke laga menghadapi Borneo," kata Sonny Stevens yang dikutip laman resmi Borneo FC, Selasa (15/9).
Kiper 34 tahun tersebut menilai Borneo FC adalah tim yang sangat teroganisir. Stevens juga melihat tim tuan rumah memiliki pemain berkualitas.
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"Kami tahu mereka adalah tim yang sangat terorganisasi. Borneo kami tahu memiliki pemain dengan kualitas yang baik dan diisi banyak pemain berkualitas," jelas Stevens.
Meskipun demikian, kiper asal Belanda tersebut ingin Dewa United bisa memanfaatkan celah Borneo FC.
"Jadi, tugas kami adalah memanfaatkan celah atau kelemahan kecil yang mereka miliki dan meraih kemenangan pada pertandingan besok," pungkas Sonny Stevens.
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