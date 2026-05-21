Sonny Stevens Yakin Dewa United Bisa Akhiri Musim dengan Kemenangan atas Bali United

Kiper Dewa United Sonny Stevens. (Istimewa)
JawaPos.com - Penjaga gawang Dewa United Banten FC Sonny Stevens menyambut penuh optimisme laga terakhir timnya di BRI Super League 2025/26. Menghadapi Bali United FC pada pekan ke-34, Stevens menilai pertandingan yang digelar di Banten International Stadium, Serang, Jumat (22/5) malam, akan berlangsung menarik sejak menit awal.
Menurut kiper asal Belanda Sonny Stevens, pertemuan Dewa United dan Bali United menjadi duel dua tim dengan gaya bermain yang hampir serupa. Kedua tim dikenal nyaman memainkan bola dari lini belakang dan membangun serangan secara rapi sebelum masuk ke area lawan.
Sonny Stevens menilai karakter permainan seperti itu membuat pertandingan diprediksi berjalan terbuka dan enak ditonton. Dia pun mengaku antusias menyambut laga penutup musim tersebut.
”Saya sangat menantikan pertandingan ini. Ini akan menjadi laga yang menarik karena mempertemukan dua tim yang sama-sama ingin membangun serangan dari lini belakang,” ujar Sonny Stevens dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan.
Bagi Dewa United, pertandingan ini memiliki arti penting. Tim berjuluk Banten Warriors itu masih memiliki peluang menutup musim di posisi empat besar klasemen akhir.
Meski peluang tersebut juga bergantung pada hasil pertandingan tim lain, Stevens memastikan semangat tim tidak berkurang sedikit pun. Kiper berusia 33 tahun itu mengatakan suasana di dalam tim memang terasa berbeda karena kompetisi akan segera berakhir. Namun, fokus seluruh pemain tetap terjaga demi mendapatkan hasil maksimal di kandang sendiri.
”Persiapan selalu berjalan dengan baik. Memang ada perasaan yang sedikit berbeda karena ini adalah pertandingan terakhir, tetapi kami tetap sepenuhnya fokus menghadapi laga ini,” kata Sonny Stevens.
Stevens juga menegaskan seluruh pemain memahami pentingnya laga kontra Bali United. Karena itu, Dewa United ingin menutup musim dengan kemenangan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras tim sepanjang kompetisi berlangsung.
”Seperti yang pelatih katakan, kami masih memiliki peluang untuk finis di empat besar. Jadi kami akan melakukan segalanya untuk meraih itu,” lanjut mantan penjaga gawang FC Twente tersebut.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah