Andre Rizal Hanafi
Jumat, 22 Mei 2026 | 06.31 WIB

Sonny Stevens Yakin Dewa United Bisa Akhiri Musim dengan Kemenangan atas Bali United

Kiper Dewa United Sonny Stevens. (Istimewa)

JawaPos.com - Penjaga gawang Dewa United Banten FC Sonny Stevens menyambut penuh optimisme laga terakhir timnya di BRI Super League 2025/26. Menghadapi Bali United FC pada pekan ke-34, Stevens menilai pertandingan yang digelar di Banten International Stadium, Serang, Jumat (22/5) malam, akan berlangsung menarik sejak menit awal.

Menurut kiper asal Belanda Sonny Stevens, pertemuan Dewa United dan Bali United menjadi duel dua tim dengan gaya bermain yang hampir serupa. Kedua tim dikenal nyaman memainkan bola dari lini belakang dan membangun serangan secara rapi sebelum masuk ke area lawan.

Sonny Stevens menilai karakter permainan seperti itu membuat pertandingan diprediksi berjalan terbuka dan enak ditonton. Dia pun mengaku antusias menyambut laga penutup musim tersebut.

”Saya sangat menantikan pertandingan ini. Ini akan menjadi laga yang menarik karena mempertemukan dua tim yang sama-sama ingin membangun serangan dari lini belakang,” ujar Sonny Stevens dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan.

Bagi Dewa United, pertandingan ini memiliki arti penting. Tim berjuluk Banten Warriors itu masih memiliki peluang menutup musim di posisi empat besar klasemen akhir.

Meski peluang tersebut juga bergantung pada hasil pertandingan tim lain, Stevens memastikan semangat tim tidak berkurang sedikit pun. Kiper berusia 33 tahun itu mengatakan suasana di dalam tim memang terasa berbeda karena kompetisi akan segera berakhir. Namun, fokus seluruh pemain tetap terjaga demi mendapatkan hasil maksimal di kandang sendiri.

”Persiapan selalu berjalan dengan baik. Memang ada perasaan yang sedikit berbeda karena ini adalah pertandingan terakhir, tetapi kami tetap sepenuhnya fokus menghadapi laga ini,” kata Sonny Stevens.

Stevens juga menegaskan seluruh pemain memahami pentingnya laga kontra Bali United. Karena itu, Dewa United ingin menutup musim dengan kemenangan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras tim sepanjang kompetisi berlangsung.

”Seperti yang pelatih katakan, kami masih memiliki peluang untuk finis di empat besar. Jadi kami akan melakukan segalanya untuk meraih itu,” lanjut mantan penjaga gawang FC Twente tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
