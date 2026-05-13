Jadi Tembok Kokoh Dewa United, Sonny Stevens Catat 100 Penampilan dan 32 Clean Sheet

JawaPos.com - Penjaga gawang andalan Dewa United Banten FC Sonny Stevens menorehkan catatan spesial dalam perjalanan karirnya di sepak bola Indonesia. Kiper asal Belanda itu resmi mencatat lebih dari 100 penampilan bersama Banten Warriors sejak bergabung tiga musim lalu.

Didatangkan dari klub Yunani OFI Crete dengan status bebas transfer, Sonny Stevens menjadi sosok penting di bawah mistar gawang Dewa United. Hingga saat ini, kiper berusia 33 tahun tersebut sudah tampil dalam 104 pertandingan di semua ajang.

Dari jumlah tersebut, Sonny Stevens mencatatkan 32 clean sheet dan kebobolan 121 gol. Statistik itu memperlihatkan betapa besarnya kontribusi sang penjaga gawang dalam menjaga konsistensi performa Dewa United selama beberapa musim terakhir.

Pada kompetisi BRI Super League 2025/2026, Stevens kembali menjadi pilihan utama. Dia belum sekali pun absen dan sudah memainkan 32 pertandingan bersama tim.

Dari penampilannya musim ini, dia mencatatkan 10 clean sheet dengan total kebobolan sebanyak 35 gol. Stevens mengaku bangga bisa mencapai pencapaian tersebut bersama klub yang masih tergolong muda di sepak bola Indonesia.

”Tentu saja ini menyenangkan. Saya belum pernah absen dalam satu pertandingan pun sejak saya tiba. Saya harap saya dapat terus melakukan ini untuk beberapa waktu lagi,” ujar Stevens.

Konsistensi menjadi salah satu kekuatan utama mantan kiper Belanda itu. Meski Dewa United baru beberapa musim bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Stevens merasa memiliki hubungan yang kuat dengan klub tersebut.

Menurut dia, perjalanan yang dibangun bersama Dewa United semakin termotivasi untuk terus memberikan kontribusi terbaik. Dia bahkan memiliki target besar bersama klub berjuluk Banten Warriors tersebut.