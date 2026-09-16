Bobotoh Terbang ke Seoul, Marc Klok: Persib Bawa Nama Indonesia

JawaPos.com - Dukungan Bobotoh kembali menunjukkan bahwa jarak bukan penghalang untuk memberikan semangat kepada Persib Bandung. Sejumlah pendukung Maung Bandung rela terbang dari Bandung ke Seoul, Korea Selatan, untuk menyaksikan langsung perjuangan tim kesayangan mereka di kompetisi Asia.

Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Seoul World Cup Stadium, Rabu (16/9/2026) pukul 17.00 WIB. Kehadiran Bobotoh di Korea Selatan mendapat apresiasi dari kapten Persib, Marc Klok.

Gelandang bernomor punggung 23 itu menilai kedatangan para pendukung, termasuk wartawan yang melakukan perjalanan dari Bandung, menjadi tambahan motivasi bagi skuad Persib.

Klok mengaku mengetahui cukup banyak Bobotoh rela melakukan perjalanan lintas negara untuk mendukung Persib. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada mereka yang memilih hadir langsung di Seoul.

“Ada banyak wartawan yang datang jauh-jauh dari Bandung. Terima kasih semuanya sudah hadir. Kami juga tahu ada banyak Bobotoh yang melakukan perjalanan dari Bandung hingga ke Seoul,” kata Klok dalam konferensi pers, Selasa (15/9/2026) dikutip situs resmi klub.

Menurut Klok, dukungan tersebut merupakan sesuatu yang patut disyukuri para pemain. Perjalanan panjang yang dilakukan Bobotoh juga menunjukkan besarnya kecintaan mereka terhadap Persib.

“Sangat patut disyukuri sebagai pemain. Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua yang telah melakukan perjalanan jauh ini,” ujarnya.

Klok juga menilai pertandingan melawan FC Seoul memiliki arti penting bagi Persib. Bukan hanya membawa nama klub, Maung Bandung juga memiliki kesempatan tampil membawa nama Indonesia di panggung Asia.

“Kami tidak hanya mewakili Persib Bandung, tetapi juga membawa nama Indonesia di panggung yang lebih besar. Itulah target yang ingin kami tampilkan esok hari,” tutur Klok.