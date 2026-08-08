Reaksi Gakuto Notsuda dan Adam Alis Usai Persib Bandung Kalah di Final Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Setelah kalah dari Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026, para pemain Persib Bandung langsung fokus untuk menghadapi musim 2026/2027. Hal tersebut diungkapkan Gakuto Notsuda dan Adam Alis yang bereaksi setelah timnya mengalami kekalahan.

Melalui sosial media, Gakuto Notsuda mengaku kecewa dengan hasil kekalahan yang dialami Persib Bandung. Namun, gelandang asal Jepang tersebut memastikan para pemain beristirahat dan bersiap menghadapi musim depan.

"Bukan hasil yang kami inginkan. Saatnya beristirahat, memulihkan diri, dan melangkah maju," tulis Gakuto Notsuda di Instagram.

Berbeda dengan Adam Alis yang tidak ingin terlalu kecewa setelah Persib kalah dari Persebaya. Ia ingin timnya lebih fokus pada persiapan menuju Super League dan ACL Two.

"Kecewa hanya untuk orang orang putus asa Fokus kedepan ada liga dan Asia," tulis pemain berusia 32 tahun tersebut di Instagram.

Performa Gakuto Notsuda dan Adam Alis di Piala Presiden 2026 Sebagai pemain baru, Gakuto Notsuda selalu diberikan kesempatan bermain. Pemain 32 tahun tersebut bermain dalam lima pertandingan dan tiga laga menjadi starter.

Lalu, Adam Alis juga mendapatkan menit bermain bersama Persib. Ia dimainkan dalam lima pertandingan dan tiga laga menjadi starter termasuk laga final melawan Persebaya.