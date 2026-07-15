Baru Bergabung dengan Persib Bandung, Gakuto Notsuda Nikmati Sesi Latihan Perdananya Bersama Skuad Maung Bandung

Gakuto Notsuda berlatih bersama Persib Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang anyar Persib Bandung, Gakuto Notsuda, akhirnya menjalani sesi latihan perdananya bersama skuad Maung Bandung di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (14/7/2026).
Momen tersebut menjadi awal perjalanan pemain asal Jepang itu setelah resmi bergabung untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Latihan perdana ini juga menjadi pengalaman baru bagi Notsuda yang untuk pertama kalinya berkarier di kompetisi sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Hiroshima, 6 Juni 1994, itu tampak berusaha menikmati setiap proses adaptasi bersama rekan-rekan barunya.
Dalam sesi latihan tersebut, pelatih kepala Igor Tolic bersama jajaran staf kepelatihan belum memberikan menu latihan dengan intensitas tinggi.
Baca Juga:Igor Tolic Ungkap Alasan Rekrut Gabriel Mutombo, Bek Tengah yang Dinilai Cocok untuk Persib Bandung
Notsuda menjalani program ringan yang disiapkan khusus sebagai tahap awal adaptasi sebelum mengikuti porsi latihan penuh bersama tim.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya tim pelatih agar kondisi fisik pemain bisa menyesuaikan setelah bergabung dengan skuad Persib Bandung. Dengan pendekatan bertahap, diharapkan proses adaptasi berlangsung lebih optimal menjelang bergulirnya musim baru.
Meski baru bertemu dengan para pemain lainnya, Notsuda terlihat cepat membangun komunikasi. Ia beberapa kali berbincang dengan rekan setim maupun staf pelatih di sela-sela latihan.
Baca Juga:Marc Klok Siap Tampil Maksimal di Piala AFF 2026, Gelandang Persib Bandung Pastikan Kondinya Membaik
Suasana yang hangat membuat pemain berusia 32 tahun itu tampak nyaman mengikuti seluruh rangkaian latihan.
Notsuda mengaku senang akhirnya bisa bergabung dengan Persib Bandung. Menurutnya, sambutan yang diberikan seluruh anggota tim membuat dirinya semakin bersemangat menjalani tantangan baru di Indonesia.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa