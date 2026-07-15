Baru Bergabung dengan Persib Bandung, Gakuto Notsuda Nikmati Sesi Latihan Perdananya Bersama Skuad Maung Bandung

JawaPos.com - Gelandang anyar Persib Bandung, Gakuto Notsuda, akhirnya menjalani sesi latihan perdananya bersama skuad Maung Bandung di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (14/7/2026).

Momen tersebut menjadi awal perjalanan pemain asal Jepang itu setelah resmi bergabung untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Latihan perdana ini juga menjadi pengalaman baru bagi Notsuda yang untuk pertama kalinya berkarier di kompetisi sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Hiroshima, 6 Juni 1994, itu tampak berusaha menikmati setiap proses adaptasi bersama rekan-rekan barunya.

Dalam sesi latihan tersebut, pelatih kepala Igor Tolic bersama jajaran staf kepelatihan belum memberikan menu latihan dengan intensitas tinggi.

Notsuda menjalani program ringan yang disiapkan khusus sebagai tahap awal adaptasi sebelum mengikuti porsi latihan penuh bersama tim.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya tim pelatih agar kondisi fisik pemain bisa menyesuaikan setelah bergabung dengan skuad Persib Bandung. Dengan pendekatan bertahap, diharapkan proses adaptasi berlangsung lebih optimal menjelang bergulirnya musim baru.

Meski baru bertemu dengan para pemain lainnya, Notsuda terlihat cepat membangun komunikasi. Ia beberapa kali berbincang dengan rekan setim maupun staf pelatih di sela-sela latihan.

Suasana yang hangat membuat pemain berusia 32 tahun itu tampak nyaman mengikuti seluruh rangkaian latihan.