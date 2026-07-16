Gakuto Notsuda Langsung Gabung Latihan Persib, Akui Bandung Lebih Dingin dari Jepang

Gakuto Notsuda langsung mengikuti latihan perdana bersama Persib Bandung. Gelandang asal Jepang itu juga mengungkap alasan memilih nomor 17. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Gakuto Notsuda langsung mengikuti latihan perdana bersama Persib Bandung usai resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar. Gelandang asal Jepang itu mengaku menikmati suasana baru sekaligus terkesan dengan cuaca Kota Bandung.
Gelandang asal Jepang itu tampak menikmati latihan perdananya bersama Persib. Meski baru bergabung, Notsuda terlihat cepat berbaur dengan rekan setim maupun staf pelatih. Senyum tak lepas dari wajah pemain kelahiran Hiroshima, 6 Juni 1994, tersebut saat mengikuti setiap instruksi dari tim pelatih.
Pelatih kepala Igor Tolic bersama jajaran staf kepelatihan sengaja memberikan program latihan dengan intensitas ringan agar Notsuda dapat beradaptasi secara bertahap sebelum menjalani latihan penuh bersama skuad Pangeran Biru.
"Saya sangat senang akhirnya bisa berada di sini. Bertemu dengan teman-teman baru, para pelatih, dan bisa berbincang dengan mereka menjadi pengalaman yang menyenangkan. Ini benar-benar momen yang saya nikmati," ujar Notsuda dikutip web resmi Persib.
Baca Juga:Finalissima Tertunda Akhirnya Terjadi di Final Piala Dunia 2026, Simak Jadwal Lengkap Spanyol vs Argentina
Kehadiran Notsuda menambah kekuatan lini tengah Persib untuk menghadapi Liga 1 musim 2026/2027. Gelandang berpengalaman tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan selama satu musim.
Penandatanganan kontrak dilakukan di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Bandung, Senin (13/7), dan disaksikan Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Zaenuri Hasyim, bersama Komisaris Kuswara S. Taryono.
Dalam kesempatan itu, Notsuda mengungkap alasan memilih nomor punggung 17 bersama Persib.
"Sebenarnya saya ingin memakai nomor 7 karena itu nomor yang sering saya gunakan. Tapi nomor 17 juga tidak jauh berbeda, jadi saya senang mengenakannya," katanya.
Notsuda menegaskan pemilihan nomor tersebut tidak berkaitan dengan mantan pemain Jepang Persib, Shohei Matsunaga, yang juga pernah menggunakan nomor 17.
"Pilihan itu murni karena saya menyukai nomor tersebut," ujarnya.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final