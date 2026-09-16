Pesan Alex Martins Jelang Hadapi Garudayaksa FC, Minta Bonek-Bonita All Out di GBT

JawaPos.com - Alex Martins meminta Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan penuh kepada Persebaya Surabaya saat menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9).

Pesan tersebut disampaikan setelah Alex mencetak gol kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta sekaligus menandai comeback emosional setelah pulih dari cedera bahu.

Alex Martins Minta Bonek-Bonita Kembali Penuhi GBT Dukungan Bonek dan Bonita menjadi hal yang diharapkan Alex Martins saat Persebaya Surabaya menjalani pertandingan pekan ketiga Super League 2026/2027.

Penyerang asal Brasil itu ingin energi positif dari tribun kembali membantu Green Force menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo.

Alex merasakan langsung atmosfer tersebut ketika Persebaya Surabaya mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 pada Minggu (13/9).

Ribuan suporter terus memberikan dukungan sepanjang pertandingan hingga gol kemenangan akhirnya tercipta pada menit ke-81.

“Saya berharap Bonek dan Bonita terus memberikan dukungan kepada kami pada pertandingan berikutnya. Mari kita bersama-sama memberikan energi positif dan mendukung Persebaya untuk pertandingan selanjutnya,” ucap Alex.

Bagi pemain berusia 33 tahun tersebut, dukungan suporter bukan sekadar kemeriahan dari tribun.