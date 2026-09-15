Disiapkan Bernardo Tavares Sejak Musim Lalu, Risto Mitrevski Bukan Gelandang Dadakan Persebaya!

Risto Mitrevski menjalankan peran sebagai gelandang bertahan Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIM Yogyakarta. (Persebaya)
JawaPos.com — Risto Mitrevski ternyata bukan gelandang bertahan dadakan Persebaya Surabaya saat mengalahkan PSIM Yogyakarta 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (13/9/2026) malam.
Bernardo Tavares sudah mencoba posisi tersebut sejak musim lalu untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi bek sayap Persebaya Surabaya membantu serangan.
Keputusan Bernardo Tavares menempatkan Risto Mitrevski sebagai gelandang bertahan merupakan bagian dari rencana taktik yang sudah pernah diterapkan sebelumnya.
Pelatih asal Portugal itu mengungkapkan Risto sudah dimainkan di posisi tersebut dalam beberapa pertandingan musim lalu sehingga perubahan peran saat menghadapi PSIM bukan eksperimen mendadak.
"Musim lalu saya juga sempat menempatkan Risto di posisi itu pada beberapa pertandingan," ujar Bernardo Tavares.
“Kami tahu posisinya, dan fakta bahwa Risto bermain sebagai gelandang bertahan bukan berarti kami bermain defensif.”
Skema tersebut sekaligus membuat Walber Motta bisa berduet dengan Yuran Fernandes di jantung pertahanan.
Dengan Risto berdiri di depan dua bek tengah, Persebaya Surabaya memiliki pemain tambahan untuk menjaga keseimbangan ketika bek sayap bergerak lebih agresif ke area depan.
Data I.League menunjukkan Risto sudah tampil dalam 2 pertandingan Super League hingga pekan kedua.
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