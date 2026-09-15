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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 15 September 2026 | 18.49 WIB

Mesin Gol Baru Persebaya Surabaya, Alex Martins Jaminan Ketajaman di Super League

Alex Martins merayakan gol perdananya untuk Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Alex Martins merayakan gol perdananya untuk Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Alex Martins langsung menunjukkan tajinya setelah pulih dari cedera dengan mencetak gol perdana untuk Persebaya Surabaya di kompetisi resmi saat menundukkan PSIM Yogyakarta 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9/2026) malam WIB.

Gol sundulan menit ke-81 itu sekaligus menjadi penentu kemenangan Green Force pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Alex Martins Pecah Telur di GBT

Gol Alex Martins menjadi pembeda dalam laga kandang pertama Persebaya Surabaya musim ini setelah pertandingan berjalan ketat selama 80 menit.

Penyerang asal Brasil itu memulai pertandingan dari bangku cadangan sebelum masuk pada menit ke-46 untuk menambah daya gedor lini depan Green Force.

Masuknya Alex membuat lini depan Persebaya Surabaya mendapatkan tenaga tambahan untuk terus menekan pertahanan PSIM Yogyakarta.

Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika Alex berada di posisi yang tepat untuk menyambut umpan Jefferson Silva pada menit ke-81.

Sundulan Alex meluncur ke dalam gawang PSIM dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk Persebaya Surabaya.

Gol tersebut sekaligus membuat Stadion GBT bergemuruh sekaligus menjadi momen penting bagi sang penyerang setelah melalui masa pemulihan cedera.

Bagi Alex, gol tersebut terasa semakin spesial karena menjadi gol pertamanya untuk Persebaya Surabaya dalam pertandingan resmi. Pemain berusia 33 tahun itu pun mengaku senang bisa langsung memberikan kontribusi penting bagi tim.

Editor: Edi Yulianto
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