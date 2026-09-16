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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 12.44 WIB

Gol Comeback Alex Martins untuk Persebaya Punya Makna Khusus, Ini Arti Selebrasi Tepuk Bahu

Alex Martins cetak gol untuk Persebaya. (Istimewa) - Image

Alex Martins cetak gol untuk Persebaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Alex Martins akhirnya menemukan momen spesial bersama Persebaya Surabaya setelah melewati masa pemulihan cedera bahu.

Golnya ke gawang PSIM Yogyakarta pada pekan kedua Super League 2026/2027 bukan sekadar gol kemenangan, tetapi juga menjadi penanda kembalinya sang penyerang ke lapangan.

Persebaya berhasil mengalahkan PSIM dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9).

Alex menjadi penentu kemenangan lewat sundulan pada menit ke-81 yang membuat ribuan Bonek dan Bonita di tribun bergemuruh.

Ada hal menarik dalam selebrasi Alex setelah mencetak gol, dengan menepuk bagian bahunya.

Selebrasi tersebut ternyata berkaitan dengan cedera yang sebelumnya membuatnya harus menepi.

Alex mengungkapkan bahwa selebrasi itu merupakan bentuk rasa syukur sekaligus luapan emosi setelah melalui proses pemulihan yang tidak mudah.

“Soal selebrasi dengan menyentuh bahu, itu bentuk rasa syukur dan luapan emosi setelah melalui proses yang tidak mudah. Saya sangat senang bisa kembali ke lapangan dan membantu tim,” ujar Alex.

Gol tersebut juga menjadi gol pertama Alex untuk Persebaya dalam pertandingan resmi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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