Borneo FC Banjir Pemain Asing, Siapa Saja yang Bisa Main di Liga?

JawaPos.com - Borneo FC kembali menambah kekuatan untuk menghadapi 4 kompetisi di musim 2026/2027.

Pesut Etam resmi mendatangkan gelandang serang asal Brasil, Carlos Patrick, yang sebelumnya memperkuat Bahrain SC.

Carlos Patrick menjadi pemain asing ke-15 yang masuk dalam skuad Borneo FC pada musim ini. Kehadirannya membuat persaingan di sektor pemain asing Pesut Etam semakin ramai, mengingat hanya 11 pemain asing yang nantinya dapat didaftarkan untuk tampil di Super League 2026/2027.

Berdasarkan data Transfermarkt, Carlos Patrick memiliki nama lengkap Carlos Patrick Barros de Sá. Pemain kelahiran Alto Alegre, Maranhão, Brasil, tersebut lahir pada 15 April 2002 dan kini berusia 24 tahun.

Patrick memiliki posisi utama sebagai attacking midfielder atau gelandang serang. Ia juga tercatat bisa bermain di sisi kiri, baik sebagai bek kiri maupun winger kiri. Pemain berkaki kiri itu memiliki tinggi badan 1,75 meter.

Bergabungnya Patrick dengan Borneo FC juga menjadi langkah baru dalam perjalanan kariernya di Asia. Sebelum datang ke Samarinda, ia bermain untuk Bahrain SC pada musim 2025/2026.

Menariknya, Patrick bukan satu-satunya pemain asing Borneo FC yang datang dari Bahrain. Sebelumnya, Pesut Etam juga mendatangkan Gabriel Oliveira dari Bahrain SC.

Rodrigo Varanda pun direkrut setelah bermain untuk Al Ahli Club, sementara Kablan N'Goma datang dari Budaiya.