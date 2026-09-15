Bali United dan Kadek Arel Siap Taklukkan Kandang Borneo FC Lagi!

Kadek Arel tampil apik di posisi gelandang bertahan di Bali United. (Istimewa)
JawaPos.com - Bali United mengawali musim 2026/2027 dengan hasil positif. Dua pertandingan kandang yang telah dijalani Serdadu Tridatu berhasil ditutup dengan kemenangan.
Kini, skuad asuhan Johnny Jansen mulai mengalihkan perhatian ke laga tandang perdana menghadapi Borneo FC.
Bali United sebelumnya sukses mengalahkan dua tim promosi secara beruntun di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Mereka lebih dulu menundukkan PSS Sleman dengan skor 2-1 pada 4 September 2026.
Delapan hari berselang, giliran Isenmulang Kalteng FC yang menjadi korban. Bali United tampil meyakinkan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-1 pada 12 September.
Dua kemenangan tersebut membuat Bali United mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Hasil itu sekaligus menjadi modal penting sebelum mereka menjalani pertandingan tandang pertama musim ini.
Bek Bali United, Kadek Arel Priyatna, menyambut positif pencapaian tersebut. Pemain berusia 21 tahun itu menilai enam poin dari dua pertandingan kandang memberikan tambahan kepercayaan diri bagi tim.
“Ini merupakan pertandingan yang berharga buat kami karena bisa meraih enam poin dari dua laga terakhir. Saat ini, fokus kami adalah laga tandang perdana musim ini ke markas Borneo FC di Samarinda,” ujar Arel.
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Meski demikian, Arel tidak ingin timnya terlena dengan hasil sempurna di dua laga awal. Menurutnya, perhatian Bali United kini sepenuhnya tertuju pada pertandingan melawan Borneo FC.
Ia berharap Serdadu Tridatu mampu kembali tampil maksimal dan membawa pulang tiga poin dari Samarinda.
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