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Andre Rizal Hanafi
Senin, 14 September 2026 | 06.45 WIB

Jelang Lawan Borneo FC, Osmar Loss Soroti Ketajaman Lini Depan Dewa United

Pelatih baru Dewa United, Osmar Loss. (Dewa United) - Image

Pelatih baru Dewa United, Osmar Loss. (Dewa United)

JawaPos.com - Dewa United Banten FC bersiap menghadapi ujian berat pada pekan ketiga Super League 2026/27. Banten Warriors akan bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9) mendatang.

Pelatih Dewa United, Osmar Loss, memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas lini depan timnya. Ia meminta para pemain lebih jeli dalam memanfaatkan setiap peluang yang didapat selama pertandingan.

Evaluasi tersebut tidak lepas dari penampilan Dewa United pada laga sebelumnya ketika menghadapi Bhayangkara FC.

Dalam pertandingan itu, Dewa United mampu menguasai permainan, tetapi sempat kesulitan menemukan celah karena lawan bermain sangat dalam dan menempatkan banyak pemain di area pertahanan.

Menurut Osmar Loss, penguasaan bola harus diikuti dengan pergerakan yang mampu menghasilkan peluang berbahaya.

Karena itu, ia terus mengasah variasi serangan agar anak asuhnya tidak hanya dominan dalam penguasaan bola, tetapi juga lebih efektif ketika berada di sepertiga akhir lapangan.

"Tugas kami adalah merancang strategi dan konsep taktik yang bisa membantu para pemain mendapatkan peluang penyelesaian akhir yang lebih baik. Dalam sepak bola, menguasai bola memang penting, tetapi kita harus melangkah ke tahap berikutnya, yaitu menciptakan pergerakan yang berbuah peluang nyata," ujar Osmar Loss.

Pengalaman menghadapi Bhayangkara FC menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih asal Brasil tersebut. Ia menilai Dewa United harus memiliki lebih banyak solusi ketika menghadapi lawan yang memilih bertahan dengan blok rendah.

Pada laga tersebut, Dewa United mencoba memaksimalkan umpan silang untuk merebut bola kedua di dalam kotak penalti. Osmar melihat para pemain mampu beradaptasi dengan situasi pertandingan dan tetap menghasilkan sejumlah peluang.

"Saat lawan menumpuk delapan hingga sembilan pemain di area penalti dan mengandalkan serangan balik, kami dituntut menemukan solusi. Di laga lalu, kami mencoba melepaskan lebih banyak umpan silang untuk memenangkan bola kedua (second ball) di dalam kotak penalti. Saya senang tim bisa beradaptasi dan menciptakan peluang," katanya.

Editor: Hendra
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