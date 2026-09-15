Persib Bandung Kenalkan Jersey Khusus ACL Two

Persib Bandung saat memperkenalkan jersey untuk kompetisi ACL Two. (Persib Bandung/Antara)

JawaPos.com - Persib Bandung memperkenalkan jersey khusus yang akan dikenakan sepanjang kiprah tim pada kompetisi AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menjelaskan, jersey tersebut mengusung tema semangat Edankeun di Asia yang menjadi representasi tekad Persib untuk membawa identitas Bandung ke panggung yang lebih luas.

“Bagi kami, tampil di Asia adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Persib berangkat dari Bandung, tetapi ketika berada di panggung Asia, kami membawa harapan yang lebih luas,” kata Adhitia dilansir dari Antara, Selasa (15/9).

Adhitia mengatakan, keikutsertaan Persib di kompetisi Asia menjadi kesempatan bagi klub untuk menunjukkan bahwa identitas lokal dapat berjalan beriringan dengan semangat meraih prestasi di level yang lebih tinggi.

menurut dia, jersey khusus ACL Two 2026/27 tersebut hadir dalam dua varian.

Yakni kandang dan tandang. Jersei kandang tetap menggunakan warna biru sebagai identitas utama Persib yang merepresentasikan kesetiaan dan hubungan kuat klub dengan Bobotoh.

“Warna biru tersebut juga membawa unsur sejarah, harapan, serta semangat yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” kata Adhitia Putra Herawan.

Sementara itu, jersey tandang menggunakan warna putih yang merepresentasikan ketulusan dan kesetiaan dukungan Bobotoh yang tidak mengenal batas.