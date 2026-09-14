Persib Tiba di Seoul, Maung Bandung Langsung Latihan Jelang Hadapi FC Seoul

JawaPos.com - Persib Bandung tidak ingin membuang banyak waktu setelah tiba di Korea Selatan.

Skuad Pangeran Biru langsung menjalani latihan ringan di Seoul pada Senin (14/9) sore, hanya beberapa jam setelah mendarat.

Sesi latihan tersebut menjadi bagian dari program pemulihan tim setelah menempuh perjalanan panjang dari Indonesia.

Tim pelatih Persib memilih latihan dengan intensitas rendah untuk membantu pemain mengembalikan kondisi fisik setelah menjalani perjalanan udara.

Sebelum bertolak ke Korea Selatan, Persib baru saja melakoni pertandingan pekan kedua Super League 2026/27.

Maung Bandung menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9).

Tidak lama setelah pertandingan tersebut, rombongan Persib langsung bersiap menjalani perjalanan menuju Seoul.

Mereka dijadwalkan menghadapi tuan rumah FC Seoul dalam pertandingan pertama Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.