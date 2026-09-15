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Andika Rachmansyah
Selasa, 15 September 2026 | 17.58 WIB

Remehkan Persib, FC Seoul Kabarnya bakal Turunkan Pemain SMA di ACL Two 2026/2027

Skuad FC Seoul saat mengalahkan Jeonbuk Hyundai. (Instagram/@fcseoul)

JawaPos.com - Pelatih FC Seoul, Kim Gi-dong, menyatakan bakal menurunkan pemain lapis kedua saat menghadapi Persib Bandung di laga pertama Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Ia bahkan berencana menurunkan pemain yang masih duduk di bangku SMA.

FC Seoul dijadwalkan menjamu Persib Bandung di Seoul World Cup Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu (16/9) pukul 17.00 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua tim karena merupakan laga perdana mereka di ACL Two 2026/2027.

Kendati demikian, kubu tuan rumah memilih untuk tidak jor-joran dalam laga tersebut. Sebagai pelatih, Kim Gi-dong memilih untuk memberikan jam terbang kepada para pemain pelapis yang selama ini belum mendapatkan menit bermain di FC Seoul.

"Kami berencana membagi skuad menjadi dua. Para pemain muda dari Osan High School dan pemain yang selama ini belum mendapatkan kesempatan bermain akan tampil di ACL2,” kata Kim Gi-dong, dilansir dari Yonhap, Selasa (15/9).

Kim Gi-dong mengambil langkah tersebut bukan bermaksud meremehkan Persib Bandung. Pelatih berusia 54 tahun itu ingin menjaga kondisi para pemain utamanya setelah bertarung habis-habisan saat menghadapi Jeonbuk Hyundai dalam lanjutan Liga Korea Selatan 2026/2027 pada Sabtu (12/9) lalu.

“Para pemain utama) bermain penuh hari ini sehingga saya rasa mereka akan mengalami masalah secara fisik," ujarnya.

Karena itu, Kim Gi-dong menjadikan ajang ACL Two 2026/2027 sebagai panggung pemain muda FC Seoul. Dengan demikian, skuad Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - diperkirakan bakal menghadapi pemain lapis kedua Dark Red Warriors.

"(ACL2) akan kami jadikan panggung bagi para pemain muda untuk berkembang,” terang Kim Gi-dong.

Dari kubu Persib Bandung, kemungkinan besar pelatih Igor Tolic akan menurunkan pemain terbaiknya. Ini menjadi momentum bagus bagi skuad Pangeran Biru untuk meraih kemenangan setelah menelan hasil minor dari Persija Jakarta di laga pekan kedua Super League 2026/2027.

Editor: Edi Yulianto
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