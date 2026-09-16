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Andika Rachmansyah
Rabu, 16 September 2026 | 07.18 WIB

John Herdman Takjub Lihat SUGBK Penuh saat Persija Jakarta vs Persib Bandung

Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman takjub melihat atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat Persija Jakarta menjamu Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Puluhan ribu suporter memadati SUGBK dalam laga yang berlangsung Sabtu (12/9).

Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia itu berakhir dengan kemenangan tuan rumah Persija Jakarta dengan skor 2-1 atas Persib Bandung.

Duel klasik tersebut disaksikan 58.961 suporter yang memadati tribun SUGBK.

Gemuruh the Jakmania yang hadir membuat atmosfer pertandingan terasa sangat intens.

Kondisi tersebut ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi Herdman.

“Pertandingan Persija lawan Persib, saya berkesempatan merasakan pengalaman di GBK dengan cara yang belum pernah saya alami sebelumnya," kata Herdman di Jakarta, dikutip Selasa (15/9).

"Bayangkan, ada 60.000 hingga 70.000 penonton dan atmosfer yang belum pernah saya rasakan sepanjang karier sepak bola saya," sambungnya.

Bagi Herdman, atmosfer pertandingan dengan tekanan tinggi seperti itu bisa menjadi pengalaman berharga bagi pemain Timnas Indonesia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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