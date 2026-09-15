Terusir dari SUGBK, Persija Jakarta Jamu Java United di Stadion Kapten I Wayan Dipta

Selebrasi para pemain Persija Jakarta usai menang atas Persib Bandung pada pertandingan Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta terusir dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat menjamu Java United dalam pertandingan pekan ketiga Super League 2026/2027.
Alhasil, tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan berkandang di Bali dalam laga tersebut.
Berdasar laman I.League dan Persija Jakarta, skuad Macan Kemayoran akan memakai Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, sebagai kandang melawan Java United.
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Pertandingan tersebut berlangsung sesuai jadwal, yakni Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB.
Persija Jakarta sejatinya akan menjamu Java United di SUGBK.
Hanya saja, tim asuhan Shin Tae-yong itu tidak bisa bermain disana lantaran stadion tersebut sedang dipersiapkan untuk FIFA ASEAN Cup 2026 pada 24 September hingga 5 Oktober.
Ketum PSSI Erick Thohir sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa SUGBK perlu perawatan.
Kata Erick, stadion yang akan menjadi markas Timnas Indonesia itu harus menjalani perawatan rumput minimal 10 hari sebelum dimulainya pertandingan.
"Setelah pertandingan Persija vs Persib, sudah tidak boleh dipakai lagi, kalau tidak salah untuk 10 hari suapaya rumpunya bisa pulih dan kondisinya bagus," kata Erick kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (15/9).
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Jawa Pos
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