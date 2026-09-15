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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 15 September 2026 | 16.00 WIB

Sensasi Kyohei Yoshino, Bek Kanan yang Jadi Andalan Persija Jakarta

Pemain Persija Kyohei Yoshino. (Persija) - Image

Pemain Persija Kyohei Yoshino. (Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan penting atas Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027. Di balik kemenangan 2-1 tersebut, muncul satu nama yang tampil cukup mencuri perhatian, yakni Kyohei Yoshino.

Pemain asal Jepang itu menunjukkan kemampuan bermain di posisi yang sebenarnya bukan peran utamanya.

Didatangkan Persija pada musim ini sebagai salah satu opsi di lini tengah, Yoshino justru dipercaya mengisi posisi bek kanan saat menghadapi Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Keputusan tersebut terbukti cukup efektif. Selama 56 menit berada di lapangan, Yoshino mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ia disiplin menjaga area pertahanan dan beberapa kali berhasil menghambat serangan Persib dari sisi yang menjadi tanggung jawabnya.

Salah satu tugas penting yang diembannya adalah meredam pergerakan Mariano Peralta. Yoshino mampu menjaga jarak dengan pemain Persib tersebut sekaligus membantu Persija mengantisipasi serangan yang datang dari sektor kanan pertahanan Macan Kemayoran.

Padahal, Persija sebenarnya memiliki sejumlah pemain yang lebih terbiasa bermain sebagai bek kanan. Fajar Fathurrahman dan Rio Fahmi merupakan beberapa opsi yang tersedia.

Sementara itu, Kerim Memija pada pertandingan tersebut dimainkan di posisi bek kiri.

Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memiliki alasan tersendiri di balik keputusan memainkan Yoshino sebagai bek kanan.

Menurutnya, pemain berusia tersebut mempunyai kemampuan bertahan yang cukup lengkap sehingga bisa ditempatkan di beberapa posisi.

Editor: Edi Yulianto
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