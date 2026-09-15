Denis Kolinger Cetak Assist Hebat dan Jadi Sorotan di Laga Persija

JawaPos.com - Denis Kolinger tampil impresif saat Persija Jakarta mengalahkan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027.

Bek asal Kroasia tersebut menjadi salah satu pemain penting di balik kemenangan Macan Kemayoran dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Tidak hanya tampil kokoh di lini belakang, Denis juga ikut berperan dalam proses terciptanya gol pembuka Persija. Bek dengan tinggi badan 199 cm itu menunjukkan kemampuan individunya dengan menerobos pertahanan Persib hingga masuk ke area kotak penalti.

Denis kemudian melepaskan umpan lambung yang mengarah kepada Alexander Jeremejeff. Bola tersebut berhasil disambut dengan baik oleh penyerang Persija dan dikonversi menjadi gol.

Kontribusi tersebut melengkapi penampilan apik Denis sepanjang pertandingan. Ia pun akhirnya dinobatkan sebagai Man of the Match dalam kemenangan Persija atas rivalnya tersebut.

Usai pertandingan, Denis mengaku sangat bangga dengan hasil yang diraih Persija. Ia secara khusus mempersembahkan kemenangan tersebut untuk The Jakmania dan seluruh masyarakat Jakarta.

“Apa yang bisa saya katakan? Ini sungguh luar biasa. Saya tidak percaya. Ini adalah kemenangan untuk mereka (Jakmania), untuk seluruh Jakarta. Saya bangga kepada staf dan rekan-rekan satu tim saya,” ujar Denis.

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Menurut pemain 31 tahun tersebut, kemenangan atas Persib tidak datang secara kebetulan. Persija telah melakukan persiapan dengan serius sepanjang pekan sebelum pertandingan.